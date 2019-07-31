СК Дніпро-1 впевнено розібрався з Олімпіком у дебютному матчі в УПЛ – гольова феєрія динамівців

Олімпік не знайшов достатньо аргументів у протистоянні з СК Дніпро-1 (0:2) в рамках першого туру УПЛ.

Дніпряни на правах господарів активно розпочали матч і вже на другій хвилині святкували взяття воріт, спрацював динамівський "десант". Владислав Супряга у боротьбі з кількома захисниками суперника зумів віддати передачу на Булецу, якому залишилось розстріляти порожні ворота.

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До свистка на перерву дніпряни мали ще кілька нагод відзначитись, але бракувало влучності.

В другому таймі малюнок гри не змінився. Гравці Олімпіка виглядали дуже мляво проти новачка УПЛ, який тим часом організував другий гол. Назаренко прострілив з правого флангу, а Супряга замкнув передачу – 2:0.

Цілком заслужена перемога дебютанта УПЛ.

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