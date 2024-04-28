Бондаренко оцінив свою травму – зірку Шахтаря забирали з поля на ношах
Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував травму, якої зазнав у поєдинку 26-го туру УПЛ проти ЛНЗ.
"Учора виглядало все дуже... не дуже. Вступив у ямку на полі, оступився, підвернув ногу. Опустив голову, а там миттєво все набрякло – в районі гомілкостопу.
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Зараз набряк вже трошки спадає. Але точного діагнозу немає, поки що триває стадія огляду і спостереження, поглиблене обстеження попереду", – поділився Бондаренко в коментарі ТаТоТаке.
Нагадаємо, що Артем підвернув ногу на перших хвилинах матчу проти ЛНЗ. Хавбек спробував продовжити гру, але через біль його винесли на ношах з поля. Загалом, Бондаренко провів 27 матчів за Шахтар в цьому сезоні, в яких відзначився 6 голами та 8 асистами.
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