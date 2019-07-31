Карпати – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Динамо перемогло Карпати у стартовому турі УПЛ 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Долю матчу вирішив ударний відрізок Динамо в кінцівці першого тайму.

Динамо не планує повертатися в Київ після матчу з Карпатами

На 42-й хвилині кияни вийшли вперед завдяки відвертому нефарту Ковтуна: Кендзьора прорвався правим флангом та прострілив у штрафний, а м'яч рикошетом від Олексія влетів у порожні ворота – 0:1. Практично відразу "біло-сині" добили Карпати: у компенсований до першого тайму час за фол Гуцуляка проти Гармаша було призначено пенальті, який впевнено реалізував Бєсєдін – 0:2! Прикрий провал "левів" на тлі непоганої гри у першому таймі.

Другий тайм минув без забитих голів – Карпати не захотіли йти вперед великими силами, а Динамо свідомо увімкнуло економ-режим – у суботу гра проти Львова, а за тиждень старт в Лізі чемпіонів проти Брюгге.

Динамо на виїзді легко перемогло Карпати