toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КАРПАТИ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Карпати – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

31 липня 23:43 215 Читать на русском
Карпати – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Карпати – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Динамо перемогло Карпати у стартовому турі УПЛ 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу.

 
Олексій Ковтун 42’
Артем Бєсєдін 45+2’
42’ Олексій Ковтун
45+2’ Артем Бєсєдін

Долю матчу вирішив ударний відрізок Динамо в кінцівці першого тайму.

Динамо не планує повертатися в Київ після матчу з Карпатами

На 42-й хвилині кияни вийшли вперед завдяки відвертому нефарту Ковтуна: Кендзьора прорвався правим флангом та прострілив у штрафний, а м'яч рикошетом від Олексія влетів у порожні ворота – 0:1. Практично відразу "біло-сині" добили Карпати: у компенсований до першого тайму час за фол Гуцуляка проти Гармаша було призначено пенальті, який впевнено реалізував Бєсєдін – 0:2! Прикрий провал "левів" на тлі непоганої гри у першому таймі.

Другий тайм минув без забитих голів – Карпати не захотіли йти вперед великими силами, а Динамо свідомо увімкнуло економ-режим – у суботу гра проти Львова, а за тиждень старт в Лізі чемпіонів проти Брюгге.

Динамо на виїзді легко перемогло Карпати

blog_ava
Хачеріді перейде в ЦСКА Москва, – ЗМІ
31 липня
5432
Теги
Динамо Динамо Карпати - Динамо Відеоновини Карпати Карпати УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
24
хв
Зоря
19:00
Будучность
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук