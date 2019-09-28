Карпати – Колос, Олександрія – Львів: анонс матчів УПЛ

В рамках 8-го туру УПЛ Карпати приймають Колос, а Олександрія зустрінеться зі Львовом. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Карпати – Колос

Карпати під керівництвом Романа Санжара непогано розпочали, розбивши у рідних стінах Ворсклу, однак в двох наступних поєдинках "зелено-білі" провалились – спочатку їх легко переміг СК Дніпро-1, а потім у Кубку "левів" вибив Інгулець. Для львів'ян останній результат виглядає катастрофічно, тож тепер потрібно прориватися у зону єврокубків. Братися за справу бажано прямо зараз, адже Карпати йдуть на дев'ятій позиції, а до п'ятої вже чотири очки. Not greate, not terrible.

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Моментами футбол підопічних Романа Санжара виглядає непогано. Наприклад, у Дніпрі львів'яни провели веселий перший тайм, відповідаючи атакою на атаку, а також непогано притиснули суперника наприкінці зустрічі. Команда намагається працювати швидко й непогано укомплектована, але їй бракує стабільності в обороні та якісної реалізації – за кількістю забитих голів Карпати займають останню позицію. Це потрібно виправляти, поки турнірна таблиця зберігає щільність.

Колос після бадьорого старту сезону провалив чотири тури поспіль, зазнавши трьох поразок з рахунком 2:8. Здавалося, ніби старожили вказали новачку місце, але в останніх двох матчах ковалівці ожили, розбивши Львів та відібравши очки у Олександрії – щоправда, "містяни" зараз у кризі, а "жовто-чорні" тільки-но повернулися з Вольфсбурга. Взагалі, підопічні Руслана Костишина виглядають такими собі санітарами лісу, прибиваючи проблемні або втомлені колективи, тож у поєдинку проти Карпат їхні шанси виглядають непогано.

Зірковий час Костишина-молодшого у відеоогляді матчу Колос – Львів – 1:0

Футбол Колоса дещо розчаровує, адже від швидкісного й агресивного перфомансу ковалівців на старті сезону залишилися лише короткочасні спалахи. Одним з них є гра Дениса Костишина, який самотужки приніс перемогу над Львовом і реалізував пенальті у ворота Олександрії. Втім, трансформація новачка була доволі очікуваною й навіть правильною, адже енерговитратний стиль Колоса міг би загнати команду до фукнціональної ями, а результат це не гарантувало б – в УПЛ достатньо колективів посильніше. Так чи інакше, але прямо зараз за футболом підопічних Руслана Костишина спостерігати непросто.

"Родзинки" матчу:

– Пропускна домашня серія Карпат в УПЛ розпочалася 25 травня й триває вже 5 турів поспіль (8 голів).

– Гравці Колоса з 4 серпня більше одного голу за матч в УПЛ не забивають.

– Роман Підківка може пропустити 100-й гол в Чемпіонатах (ще 1 м’яч).

Кадрова ситуація

Травмовані: Кучер (Карпати)

Під питанням: Гуцуляк – Бондаренко

Дискваліфіковані: Мілько (Колос)

Орієнтовні склади на матч Карпати – Колос

Карпати: Підківка – Мартінс, Ковтун, Халль, Дубінчак – Вакуленко, Кльоц – Діогу, Понде, Дженнінгс – Бойчук

Колос: Волинець – Зозуля, Парамонов, Максименко, Чорноморець – Оріховський, Кизилатеш – Ільїн, Костишин, Смирний – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Стиль Колоса доволі в'язкий і неприємний, а в останніх матчах у ковалівців ще й результати вгору пішли. Карпати ж втомлені двома годинами гри проти Інгульця посред тижня, але перед рідними вболівальниками та після провальних матчів вони будуть заведеними. Чи вистачить цього для перемоги – сказати дуже важко, але голів точно не має бути багато, а суттєвої переваги команди один над одним навряд чи доб'ються. Буде важко, тому можна прогнозувати нічию.

Олександрія – Львів

Олександрія останнім часом виглядала вкрай сильно, впевнено перегравши Ворсклу, дуже впевнено здолавши СК Дніпро-1 і відкатавши симпатичний виїзд у Вольфсбург. Щоправда, після цього "жовто-чорні" оступилися з Колосом, зігравши внічию й змарнуввши можливість вийти на друге місце в турнірній таблиці, однак загалом помітно, що команду виводили на пік форми саме на осінній період. Можливо, підопічні Володимира Шарана не у всьому діють ідеально, але це вже точно більш змістовний і швидкий футбол, ніж те, що було на старті сезону.

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Олександрія вражає злагодженим пресингом на чужій половині поля – від цього "жовто-чорні" не відмовляються навіть у матчах проти команд Бундесліги. Проблема полягає лише в тому, що вже у четвер доведеться їхати на поєдинки проти Гента та Карпат, а значить потрібно грамотно розподілити сили – і тут вже виникають певні питання до тренерського штабу, адже на Колос команди не вистачило. Львів – дуже схожий на ковалівців колектив, тож сьогодні у олександрійців є ідеальна можливість довести випадковість осічки.

Статистика протистояння

Всього: 6 матчів, 1 перемога Олександрії, 3 нічиї, 2 перемоги Львова, різниця м’ячів 6-7

У Прем’єр-лізі: 6 матчів (+1, =3, -2, 6-7)

"Містяни" під керівництвом Володимира Мазяра поки що зовсім не вражають. Львів'яни зазнали двох мінімальних поразок в УПЛ, нічого не зробивши для перемоги – так, із семи пострілів по воротах Колоса лише два пройшли у площину (жоден не був небезпечним), а перший гольовий момент виник аж на останніх секундах. У матчі з Олімпіком львів'яни взагалі лише раз вдарили по воротах, але ви ні за що не згадаєте, коли це сталося. На матчах своїх підопічних сумував навіть сам Мазяр – що вже говорити про вболівальників.

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Команду прорвало в кубковому поєдинку проти Буковини, де вдалося здобути переконливу виїзну перемогу. У контексті протистояння з Олександрією, однак, ця звитяга може стати проблемою, адже "містяни" посеред тижня провели матч основним складом, а "жовто-чорні" відправили на Кубок дубль. У функціональному та ігровому плані Львів також поступається бронзовому призеру УПЛ, але відступати вже нікуди – від зони вильоту його відділяє всього одне очко.

Попередній матч. 19.05.2019. 29-й тур чемпіонату України-2018/2019

Олександрія – Львів – 0:1

Гол: Педро (58).

Кадрова ситуація

Травмовані: Грицук (Олександрія)

Дискваліфіковані: Шина, Гончар, Альваро (Львів)

Найрезультативніший матч – 4 голи

02.09.2018. 7-й тур чемпіонату України-2018/2019

Львів – Олександрія – 2:2

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Львів

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Безбородько

Львів: Сарнавський – Квасний, Братков, Борзенко, Люлька – Мартан, Приймак – Пернамбуко, Сабіно, Педро – Ренан

"Родзинки" матчу

– Львів утримує два клубних рекордних серіали в УПЛ, які розпочалися ще 28 квітня і тривають 10 ігор: безнічийний (2 перемоги та 8 поразок) та пропускний (19 м’ячів).

– Безнічийна домашня клубна рекордна серія Олександрії в УПЛ триває 9 ігор (3 перемоги та 6 поразок).

– Львів при Володимиру Мазяру в УПЛ голів ще не забивав і очок не набирав.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Львів повинен дати бій Олександрії, але з такими кадровими втратами сподіватися на перемогу чи бодай нічию важко. Підопічні Володимира Шарана прямо зараз знаходяться на іншій планеті за всіма показниками, тож навіть неприємний в'язкий стиль гри "містян" проблемою стати не повинен. "Жовто-чорні" – фаворити поєдинку.

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