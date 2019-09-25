"Яйця менші, ніж фісташки", – Смалійчук жорстко відреагував на виліт Карпат з Кубка України

Колишній віце-президент Карпат Олег Смалійчук прокоментував останні події в клубі і виліт від Інгульця у Кубку України.

"Хто знає, куди сховався наш великий експерт-коментатор, геній трансферної політики? Під який кущ заліз цей український Мончі? Пора би вже і вилізти на публіку, розповісти людям, хто саме відповідальний за таку нарешті довгоочікувану "стабільність" в Карпатах. Як разом зі своїм другом мега-крутим агентом сплавили Чижевського, привели надперспективного украінського тренера, ще з два десятки футболістів.

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Й*****й сором. Не так за результати, а за те, що клубом з великою історією керує пара "менеджерів" з яйцями, меншими, ніж фісташки. Бо п*****и в телевізорі, без ніякої відповідальності за ту ахінею, що несеш – то не мішки тягати... Проте, згідний, керувати клубом з очерету завжди комфортніше...", – написав Смалійчук у своєму Facebook.

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