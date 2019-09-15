Зірковий час Костишина-молодшого у відеоогляді матчу Колос – Львів – 1:0

Колос завдяки голу Дениса Костишина, який є сином головного тренера Руслана Костишина, на останніх хвилинах вдома переміг Львів. Дивіться відео гола та огляд матчу.

У матчі 7 туру УПЛ Колос на Оболонь-Арені приймав Львів. Це був перший поєдинок для нового наставника гостей Володимира Мазяра. Гра була дуже рівною і поступово котилась до нічиєї, поки Денис Костишин, який вийшов на заміну, вдало не зіграв на добиванні після подачі з кутового і не приніс перемогу команді з Київської області на 87-й хвилині.

Колос здобув мінімальну перемогу над Львовом – Мазяр дебютував на чолі "містян" з поразки

Колос після 7 турів набрав 10 очок і вийшов на 5 позицію в турнірній таблиці, посунувши Динамо, Львів на 11 сходинці з 6 пунктами.