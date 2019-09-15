Зірковий час Костишина-молодшого у відеоогляді матчу Колос – Львів – 1:0

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Динамо може запросити Кононова, – російські ЗМІ
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Шахтар – Манчестер Сіті: участь Тайсона у матчі Ліги чемпіонів під питаннямЛіга чемпіонів — 15 вер 259
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Динамо – Десна: Михайличенко доводить до історичного фіаско, в якому екс-динамівець як кат – в Києві уже мінус 13Україна — 15 вер 11413
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