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Зірковий час Костишина-молодшого у відеоогляді матчу Колос – Львів – 1:0

15 вересня 23:28 102 Читать на русском
Зірковий час Костишина-молодшого у відеоогляді матчу Колос – Львів – 1:0
Колос – Львів / ФК Колос

Колос завдяки голу Дениса Костишина, який є сином головного тренера Руслана Костишина, на останніх хвилинах вдома переміг Львів. Дивіться відео гола та огляд матчу.

87’ Денис Костишин
 
87’ Денис Костишин

У матчі 7 туру УПЛ Колос на Оболонь-Арені приймав Львів. Це був перший поєдинок для нового наставника гостей Володимира Мазяра. Гра була дуже рівною і поступово котилась до нічиєї, поки Денис Костишин, який вийшов на заміну, вдало не зіграв на добиванні після подачі з кутового і не приніс перемогу команді з Київської області на 87-й хвилині.

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Колос після 7 турів набрав 10 очок і вийшов на 5 позицію в турнірній таблиці, посунувши Динамо, Львів на 11 сходинці з 6 пунктами.

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