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Мазяр назвав причину поразки від Олімпіка

22:42 93 Читать на русском
Мазяр назвав причину поразки від Олімпіка
Володимир Мазяр / ФК Львів

Головний тренер Львова Володимир Мазяр прокоментував поразку від Олімпіка (0:1) у матчі 7 туру УПЛ.

45+1’ Ігор Гончар
 
Сергій Політило 80’
45+1’ Ігор Гончар
80’ Сергій Політило

"Хочеться вибачитися перед вболівальниками за поразку. Ми не мали права так грати вдома. Маю на увазі ті помилки, які у нас були, що призвели до невтішного результату. Але в атаці ми маємо бути значно агресивнішими і мобільнішими. А у нас було забагато монотонної роботи попереду. Хотілося б, щоб хлопці кардинально додали у роботі не лише з м’ячем, а й без м’яча.

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В першому таймі ми зіграли дисципліновано в обороні, окрім моменту з пенальті. Але у нас є проблеми в атаці. Гравці мають не лише відкриватися у зонах, але й підлаштовуватися під ті м’ячі, а не тільки під довгі передачі.

Не говоритиму, що програли через когось з футболістів, але програли через індивідуальні помилки гравців. Ми маємо бути дуже сконцентрованими, адже це Прем’єр-ліга. Ми не можемо припускатися таких помилок, які у нас були. Фактично, поступилися Олімпіку, який не створив реальної загрози біля наших воріт.

Образливо, але ще більше неприємний той факт, що ми самі створили дуже мало гостроти, граючи вдома. Ще дуже багато над чим треба працювати", – цитує Мазяра офіційний сайт Львова.

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