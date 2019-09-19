Олександрія зазнала поразки від Вольфсбурга в дебютному матчі у Лізі Європи

В рамках матчу 1-го туру групового етапу Ліги Європи Вольфсбург без особливих зусиль переграв Олександрію у рідних стінах (3:1).

Олександрія дуже симпатично розпочала поєдинок, зі старту накривши Вольфсбург високим пресингом і виконавши кілька кросів. Гості непогано рухалися на чужій половині поля, нічим не поступаючись в плані переміщень "вовкам", і дуже швидко перейшли до створення моментів. На 4-й хвилині першого удару в зустрічі метрів з 30-ти завдав Гричишкін (неточно), а на 7-й приблизнь з тієї ж відстані він же пробив у лівий нижній кут – Перван парирував! Крім того, на 10-й хвилині на ударну позицію міг вирватись Сітало, однак голкіпер випередив нападника.

Вольфсбург довго придивлявся до українців. На перших хвилинах господарф намагалися розтягнути оборону суперника переведеннями на фланг та діями латералей Русільйона та Мбабу – перший, здебільшого, йшов у прохід і виконував передачі, а другий частіше намагався обіграти один-в-один. Жером працював ефективніше, вже на 11-й хвилині видавши своєчасний пас на лінію напівкола перед штрафним, звідки вистрілив ніким не прикритий Брекало – над поперечиною! Олександрія відповіла контратакою зі зміщенням Третьякова в центр та ударом з-за меж карного майданчика – вийшло занадто високо!

Ось, в принципі, і вся гострота в першій половині тайму. У матчі не було помітно жодних передумов до взяття воріт, але у справу втрутився німецький дух. На жаль для олександрійців, цим духом став Каріус, який на 20-й хвилині заліз у голову Паньківу й змусив пропустити нескладний удар Арнольда метрів з 30-ти – м'яч летів низько, слабко і по центру, але якимось дивом прошив руки Юрія. Олександрія тут же могла відігратися у атаці, в завершенні якої по воротах "вовків" завдали двох пострілів з меж штрафного – втім, захисники і голкіпер не дали нашій команді відзначитись.

Вже на 24-й хвилині "жовто-чорні" пропустили вдруге. Гол виявився фантастичним: Мехмеді отримав передачу на правому краю штрафного й звідти закинув м'яч за комірець Паньківу – точно у дев'ятку! 2:0 – і на цьому, загалом, перший тайм завершився. За 20 наступних хвилин команди не створили жодного небезпечного моменту; Вольфсбург тримав м'яч, Олексадрія його відбирала й швидко втрачала. От і все. Зрештою, на перерву футболісти пішли за рахунку, встановленого шедевром Мехмеді.

На другий тайм Володимир Шаран кинув у бій Ковальця, який одразу ж взяв участь у небезпечній атаці з входженням у штрафний "вовків" – втім, логічного завершення момент не набув. Вольфсбург же взагалі не старався. Команда Олівера Гласнера бігала врозвалочку, виконувала кроси й іноді била по воротах, але й цього було достатньо. Вже на 50-й хвилині Вегорст вивалився віч-на-віч і впав після підкату, однак гостей врятував офсайд Ваутера. На 58-й він у дотик замкнув передачу з флангу, але вийшло занадто неточно. Між цими моментами розташувався слабенький постріл Мехмеді з лінії карного майданчика точно в руки Паньківу.

Олександрія не здавалася, що на 66-й хвилині вилилося у несподіваний гол: Гречишкін виконав подачу з штрафного на дальню стійку, а Банада вискочив з-за спин захисників і пробив у дальній кут – 2:1! Втім, радість підопічних Володимира Шарана була недовгою, адже вже на 67-й Брекало забив третій гол Вольфсбурга, ударом з меж штрафного замкнувши прострільну передачу Мехмеді. На 74-й Мбабу міг покласти і четвертий, однак пробити у порожні ворота після кросу з лівого флангу в останній момент не дав Пашаєв.

Завершення поєдинку пройшло під диктовку господарів. "Вовки" продовжили працювати в економ-режимі, не виявляючи особливої жаги до організації розгрому й просто тримаючи м'яч під власним контролем. Втім, на 82-й хвилині Паньків був близьким до того, щоб вчетверте діставати м'яч із сітки – врятувала поперечина, у яку Мбабу влучив після замикання подачі зі штрафного. На 88-й метрів з 25-ти вистрілив Арнольд, однак м'яч пролетів поруч із дальньою стійкою. Вже у компенсований час Паньків врятував при виході Вегорста практично віч-на-вч та удару з мінімальної відстані. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Вольфсбурга з рахунком 3:1.

Таким чином, німці набрали три очки й піднялися на першу позицію в турнірній таблиці групи І. Вони випереджають Гент за різницею голів. Олександрія ж впала на останню сходинку, за тим же показником поступаючись Сент-Етьєну.