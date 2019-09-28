Карпаты – Колос, Александрия – Львов: анонс матчей УПЛ

В рамках 8-го тура УПЛ Карпаты принимают Колос, а Александрия встретится со Львовом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Карпаты – Колос

Карпаты под руководством Романа Санжара неплохо начали, разбив в родных стенах Ворсклу, однако в двух следующих поединках "зелёно-белые" провалились – сначала их легко победил СК Днепр-1, а затем в Кубке "львов" выбил Ингулец. Для львовян последний результат выглядит катастрофически, так что теперь нужно прорываться в зону еврокубков. Браться за дело желательно прямо сейчас, ведь Карпаты идут на девятой позиции, а к пятой уже четыре очка. Not greate, not terrible.

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Моментами футбол подопечных Романа Санжара выглядит неплохо. Например, в Днепре львовяне провели весёлый первый тайм, отвечая атакой на атаку, а также неплохо прижали соперника в конце встречи. Команда пытается работать быстро и неплохо укомплектована, но ей не хватает стабильности в обороне и качественной реализации – по количеству забитых голов Карпаты занимают последнюю позицию. Это нужно исправлять, пока турнирная таблица сохраняет плотность.

Колос после бодрого старта сезона провалил четыре тура подряд, потерпев три поражения со счётом 2:8. Казалось, старожилы указали новичку место, но в последних двух матчах ковалёвцы ожили, разбив Львов и отобрав очки у Александрии – правда, "горожане" сейчас в кризисе, а "жёлто-черные" только вернулись из Вольфсбурга. Вообще, подопечные Руслана Костишина выглядят этакими санитарами леса, прибивая проблемные или уставшие коллективы, поэтому в поединке против Карпат их шансы выглядят неплохо.

Звёздный час Костишина-младшего в видеообзоре матча Колос – Львов – 1:0

Футбол Колоса несколько разочаровывает, ведь от скоростного и агрессивного перфоманса ковалёвцев на старте сезона остались лишь кратковременные вспышки. Одней из них является игра Дениса Костишина, который самостоятельно принёс победу над Львовом и реализовал пенальти в ворота Александрии. Впрочем, трансформация новичка была довольно ожидаемой и даже правильной, ведь энергозатратный стиль Колоса мог бы загнать команду в фукнциональную яму, а результат это не гарантировало бы – в УПЛ достаточно коллективов посильнее. Так или иначе, но прямо сейчас за футболом подопечных Руслана Костишина наблюдать непросто.

"Изюминки" матча:

– Пропускная домашняя серия Карпат в УПЛ началась 25 мая и продолжается уже 5 туров подряд (8 голов).

– Игроки Колоса с 4 августа больше одного гола за матч в УПЛ не забивают.

– Роман Пидкивка может пропустить 100-й гол в чемпионатах (ещё 1 мяч).

Кадровая ситуация

Травмированные: Кучер (Карпаты)

Под вопросом: Гуцуляк – Бондаренко

Дисквалифицированы: Милько (Колос)

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Колос

Карпаты: Пидкивка – Мартинс, Ковтун, Халль, Дубинчак – Вакуленко, Клёц – Диогу, Понде, Дженнингс – Бойчук

Колос: Волынец – Зозуля, Парамонов, Максименко, Черноморец – Ориховский, Кизилатеш – Ильин, Костышин, Смирный – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Стиль Колоса довольно вязкий и неприятный, а в последних матчах у ковалёвцев ещё и результаты вверх пошли. Карпаты же утомлены двумя часами игры против Ингульца посред недели, но перед родными болельщиками и после провальных матчей они будут заведёнными. Хватит ли этого для победы – сказать очень трудно, но голов точно не должно быть много, а существенного преимущества команды друг над другом вряд ли добьются. Будет трудно, поэтому можно прогнозировать ничью.

Александрия – Львов

Александрия в последнее время выглядела очень сильно, уверенно переиграв Ворсклу, очень уверенно одолев СК Днепр-1, а также откатав симпатичный выезд в Вольфсбург. Правда, после этого "желто-чёрные" оступились с Колосом, сыграв вничью и упустив возможность выйти на второе место в турнирной таблице, однако в целом заметно, что команду выводили на пик формы именно на осенний период. Возможно, подопечные Владимира Шарана не во всём действуют идеально, но это уж точно более содержательный и быстрый футбол, чем то, что было на старте сезона.

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Александрия впечатляет слаженным прессингом на чужой половине поля – от этого "желто-чёрные" не отказываются даже в матчах против команд Бундеслиги. Проблема заключается лишь в том, что уже в четверг придется ехать на поединки против Гента и Карпат, а значит нужно грамотно распределить силы – и тут уже возникают определенные вопросы к тренерскому штабу, ведь на Колос команды не хватило. Львов – очень похожий на ковалёвцев коллектив, поэтому сегодня у александрийцев есть идеальная возможность доказать случайность осечки.

Статистика противостояния

Всего: 6 матчей, 1 победа Александрии, 3 ничьи, 2 победы Львова, разница мячей 6-7

В Премьер-лиге: 6 матчей (+1, =3, -2, 6-7)

"Горожане" под руководством Владимира Мазяра пока совсем не впечатляют. Львовяне потерпели два минимальных поражений в УПЛ, ничего не сделав для победы – так, из семи выстрелов по воротам Колоса только два прошли в створ (ни один не был опасным), а первый голевой момент возник аж на последних секундах. В матче с Олимпиком львовяне вообще только раз ударили по воротам, но вы ни за что не вспомните, когда это произошло. На матчах своих подопечных грустил даже сам Мазяр – что уж говорить о болельщиках.

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Команду прорвало в кубковом поединке против Буковины, где удалось одержать убедительную выездную победу. В контексте противостояния с Александрией, однако, эта победа может стать проблемой, ведь "горожане" посреди недели провели матч основным составом, а "желто-чёрные" отправили на Кубок дубль. В функциональном и игровом плане Львов также уступает бронзовому призёру УПЛ, но отступать уже некуда – от зоны вылета его отделяет всего одно очко.

Предыдущий матч. 19.05.2019. 29-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Александрия – Львов – 0:1

Гол: Педро (58).

Кадровая ситуация

Травмированные: Грицук (Александрия)

Дисквалифицированы: Шина, Гончар, Альваро (Львов)

Самый результативный матч – 4 гола

02.09.2018. 7-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Львов – Александрия – 2:2

Ориентировочные составы на матч Александрия – Львов

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Ковалец, Третьяков – Безбородко

Львов: Сарнавский – Квасный, Братков, Борзенко, Люлька – Мартан, Приймак – Пернамбуко, Сабино, Педро – Ренан

"Изюминки" матча

– Львов удерживает два клубных рекордных сериала в УПЛ, которые начались ещё 28 апреля и продолжаются 10 игр: безничейный (2 победы и 8 поражений) и пропускной (19 мячей).

– Безничейная домашняя клубная рекордная серия Александрии в УПЛ длится 9 игр (3 победы и 6 поражений).

– Львов при Владимире Мазяре в Чемпионате голов ещё не забивал и очков не набирал

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Львов должен дать бой Александрии, но с такими кадровыми потерями надеяться на победу или хотя бы ничью трудно. Подопечные Владимира Шарана прямо сейчас находятся на другой планете по всем показателям, поэтому даже неприятный вязкий стиль игры "горожан" проблемой стать не должен. "Желто-чёрные" – фавориты поединка.

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