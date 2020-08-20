Рух не визначився з домашнім стадіоном та транслятором матчів перед стартом УПЛ, – ЗМІ

Львівський Рух має серйозні проблеми перед стартом дебютного сезону в УПЛ.

Керівництво Руха планує заявити "Арену Львів" або стадіон "Україна" в статусі своєї домашньої арени, повідомляє meta-ratings.

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Зазначається, що стадіон "Скіф", який був заявлений домашньої ареною львівського клубу, не відповідає вимогам УПЛ.

Також поки не вирішене питання з транслятором домашніх матчів Руху в УПЛ. Зараз львів'яни ведуть переговори з телеканалами "УНІАН" і "Футбол".

Нагадаємо, що свій перший домашній матч в новому сезоні Рух повинен провести 12 вересня – з донецьким Шахтарем.

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