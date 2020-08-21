Сабо спрогнозував перспективи новачків УПЛ в елітному дивізіоні

"Минаю, Інгульцю та Руху буде складно на перших порах, оскільки перерва між сезонами у них була занадто коротка.

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Хоча, якщо ці команди будуть боротися у кожному матчі, то за середину турнірної таблиці можуть зачепитися. Прикладом для них може служити Колос, який дебютувавши у вищому дивізіоні та одразу ж пробився у єврокубки", – сказав Сабо у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у неділю, 23 серпня, Інгулець на власному полі прийматиме СК Дніпро-1, а Рух на виїзді зустрінеться з Ворсклою. Поєдинок Миная, що мав відбутись 22 серпня у Львові, буде перенесено через спалах коронавірусу у таборі "містян".

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