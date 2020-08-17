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СК Дніпро-1 виставив на продаж екс-гравця молодіжної збірної України

19:58 - Читать на русском
СК Дніпро-1 виставив на продаж екс-гравця молодіжної збірної України
Максим Лопирьонок / Фото СК Дніпро-1

Дніпровський клуб вирішив розпрощатись із оборонцем Максимом Лопирьонком.

СК Дніпро-1 виставив захисника на продаж та повідомив про це на своєму офіційному сайті. Причини такого рішення наразі невідомі.

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Раніше повідомлялось, що контракт з 25-річним оборонцем було продовжено на 2 роки.

Нагадаємо, Максим Лопирьонок за чотири роки пройшов з командою шлях від Другої ліги до елітного дивізіону, зігравши в цілому 91 матч, що є одним з найкращих показників серед усіх футболістів, які грали за Дніпро-1. Крім того, в активі Максима 4 голи за дніпрян.

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Трансфери чемпіонату України СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Трансфери Максим Максим Лопирьонок
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