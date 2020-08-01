toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Ворскла готова надати свій реконструйований стадіон іншим учасникам єврокубків від України

18:30 - Читать на русском
Ворскла готова надати свій реконструйований стадіон іншим учасникам єврокубків від України
Стадіон ім. Бутовського / Сайт Ворскли

Ворскла змогла завершити реконструкцію стадіону ім. Бутовського, що відкриває нові можливості на міжнародній арені.

"Арена відповідає всім вимогам експертної комісії УЄФА, отримавши 4 категорію", – цитує віце-президента клубу Олега Лисака офіційний сайт Ворскли.

УАФ оприлюднила список стадіонів, розбитих на чотири категорії – єврокубки зможуть прийняти лише шість арен

Щоправда, полтавці не змогли перемогти Динамо у фіналі Кубка України, тому не виступатимуть в наступному розіграші єврокубків. Ворскла готова надати стадіон ім. Бутовського іншим клубам, які представлятимуть Україну на міжнародній арені.

Нагадаємо, домашня арена полтавців також отримала право приймати товариські матчі збірної України з 2020 по 2022 роки.

Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство

blog_ava
Аравійські інвестори знайшли топ-клуб для купівлі після невдачі з Ньюкаслом, – ЗМІ
11:22
11026
Теги
Ворскла імені О. Бутовського Ворскла Ворскла футбольні стадіони
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
41
хв
Аталанта
21:45
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук