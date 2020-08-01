Ворскла готова надати свій реконструйований стадіон іншим учасникам єврокубків від України

"Арена відповідає всім вимогам експертної комісії УЄФА, отримавши 4 категорію", – цитує віце-президента клубу Олега Лисака офіційний сайт Ворскли.
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Щоправда, полтавці не змогли перемогти Динамо у фіналі Кубка України, тому не виступатимуть в наступному розіграші єврокубків. Ворскла готова надати стадіон ім. Бутовського іншим клубам, які представлятимуть Україну на міжнародній арені.
Нагадаємо, домашня арена полтавців також отримала право приймати товариські матчі збірної України з 2020 по 2022 роки.
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