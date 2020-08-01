Ворскла готова надати свій реконструйований стадіон іншим учасникам єврокубків від України

Ворскла змогла завершити реконструкцію стадіону ім. Бутовського, що відкриває нові можливості на міжнародній арені.

"Арена відповідає всім вимогам експертної комісії УЄФА, отримавши 4 категорію", – цитує віце-президента клубу Олега Лисака офіційний сайт Ворскли.

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Щоправда, полтавці не змогли перемогти Динамо у фіналі Кубка України, тому не виступатимуть в наступному розіграші єврокубків. Ворскла готова надати стадіон ім. Бутовського іншим клубам, які представлятимуть Україну на міжнародній арені.

Нагадаємо, домашня арена полтавців також отримала право приймати товариські матчі збірної України з 2020 по 2022 роки.

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