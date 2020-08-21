Олімпік – Динамо: 3 голи за 23 хвилини офіційного дебюту Луческу – фанати ганьблять Суркіса, тренер лютує через українця

Новий сезон чемпіонату України починається з офіційного дебюту Мірчі Луческу. Матч, як і онлайн-трансляція Олімпік – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. Екс-наставник Шахтаря виграв 2 товариські матчі проти команд з Другої ліги, але програв Десні в рамках підготовки до свого першого київського сезону. Якщо в динамівців найкращим бомбардиром став Супряга (3 голи та 2 асисти), то лідером атаки донеччан залишився Шахаб. Іранський форвард наколотив 6 м'ячів за 5 спарингів. Олімпік також дуже впевнено пройшовся клубами нижчих ліг, а своєї єдиної поразки зазнав від Десни. За 16 попередніх ігор між звітними суперниками кияни програли лише раз, а виграли 12.

Олімпік – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ – офіційний дебют Луческу

Фантастичний момент запоров Супряга на 6-й хвилині. Де Пену відправили у ривок лівим флангом, ідеальний простріл від Карлоса завершував Владислав – удар з кількох метрів повз голкіпера і ворота. Не біда. Уже на 8-й динамівці класно розіграли штрафний метрів з 35. Обманний маневр у центрі, Де Пена несподівано покотив ліворуч, Караваєв м'яко навісив, а Буяльський вискочив з-за спин захисників і знайшов шлях до сітки. Постійні закидання з глибини на Цітаішвілі та Супрягу – досить гостро, але після цих розіграшів до ударів справа не доходила.

І знову напрочуд гострий Де Пена подав з лівого краю. Сирота продовжив на дальню, а там замкнув ударом у свої ворота Завійський. Гол кожні 8 хвилин – такий офіційний старт Луческу з Динамо в УПЛ. Як же хитро віддавав Тимчик у розріз, але Цітаішвілі, як і Супряга на перших хвилинах, не розібрався у кількох метрах від воріт і віддав чужому. Перша ж гостра атака Олімпіка повернула команду Климовського у гру. На 23-й хвилині Сирота загубив свого гравця, невчасно вистрибнувши на подачу Чогадзе, якому абсолютно ніхто не заважав. Політило розстрілював впритул. Супряга на 25-й загубив черговий потенційний асист Де Пени. Бущан вибив від свого штрафного, уругваєць виграв верхову боротьбу, але форвард Динамо прямолінійно влучив у голкіпера.

Караваєв губить своїх гравців на лівому фланзі, звідки надходить основна загроза Олімпіка. Тимчик помиляється на правому. Не вистачає надійності крайнім захисникам Динамо, у центрі теж не все стабільно (експериментальна пара Сирота/Кендзьора) а донеччани тим часом перехопили ініціативу в контролі м'яча. "Суркіси – ганьба Динамо", – заряд київських ультрасів, які не пробачають власника клубу приходу Луческу. Ну, і ще перероблена кричалка про Путіна (тільки тепер ім'я ворога фанатів змінено) зі знаменити образливим словом лунає над стадіоном. Відразу ж показали, як Ігор Суркіс почав комусь телефонувати.

Шахабу дозволили пробити з кількох метрів. І знову київські захисники з хавбеками дають без перешкод прострілити з правого флангу. Цітаішвілі заробив штрафний, Де Пена закручував, але влучив туди, де стояв Кичак. Схоже, Динамо вистачило лише на хвилин 20. Шахаб пробивав після чергової помилки захисників – не дуже прицільно. Луческу вичитав Тимчика за помилки в передачах і позиційній грі. Дуже злий вираз обличчя у тренера, кому також дісталося від фанатів за парканами стадіону Динамо. Ну, а так віце-чемпіони України награли загалом на непогану статистику: 61% володіння м'ячем, 4:2 за ударами у площину, заслужена перевага.