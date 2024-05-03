Матчі 27-го туру УПЛ розтягнуться на три дні – з 4-го по 6-те травня включно, повідомляє офіційний сайт УАФ. На кожному з восьми поєдинків вже традиційно працюватиме система VAR.

Арбітрам УПЛ суттєво піднімуть зарплати – джерело озвучило нові суми гонорарів суддів

4 травня

13:00 – Олександрія – Рух – головний арбітр – Коваленко А. А. (Полтава), арбітр VAR – Панчишин Д. І. (Харків).

15:30 – Оболонь – ЛНЗ – головний арбітр – Кубряк Д. В. (Одеса), арбітр VAR – Балакін М. О. (Київська обл.).

18:00 – Металіст 1925 – Ворскла – головний арбітр – Райда М. М. (Закарпатська обл.), арбітр VAR – Іванов Ю. В. (Донецька обл.).

5 травня

13:00 – Полісся – Зоря – головний арбітр – Новохатній В. В. (Черкаси), арбітр VAR – Копієвський В. В. (Кропивницький).

15:30 – Динамо – Колос – головний арбітр – Шурман Д. Л. (Київська обл.), арбітр VAR – Блавацький Р. А. (Львів).

18:00 – Шахтар – Чорноморець – головний арбітр – Романюк А. М. (Івано-Франківськ), арбітр VAR – Шандор О. А. (Львів).

6 травня

13:00 – СК Дніпро-1 – Кривбас – головний арбітр – Омельченко О. В. (Слов'янськ), арбітр VAR – Деревінський О. О. (Хмельницький).

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