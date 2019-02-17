Ікарді втратив капітанську пов'язку через вік, – Маротта

Спортивний директор міланського Інтера Беппе Маротта спростував інформацію, що Мауро Ікарді позбавили капітанської пов'язки через відмову підписати новий контракт.

"Дисциплінарною санкцією це не було. Швидше, це зміна на краще – для команди, клубу та самого Ікарді.

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Такі зміни інколи потрібні. Не забувайте, що Ікарді всього 25, тому чекати від нього дуже багато несправедливо", – наводить слова Маротти Sky Sport Italia.

Нагадаємо, що раніше Інтер позбавив Ікарді капітанської пов'язки та призначив Хандановіча. Пізніше з'явилися чутки, що клуб хоче позбутися форварда вже влітку, а дружина Ікарді зазнала нападу невідомих – її автомобіль закидали камінням.

Сьогоднішній поєдинок проти Сампдорії аргентинський нападник і його дружина та агент переглядали з трибун Джузеппе Меацца.

Mauro Icardi watches Inter from the stands pic.twitter.com/YrCJreALdk — B/R Football (@brfootball) 17 лютого 2019 р.

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