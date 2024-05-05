Мілан зіграв внічию з Дженоа (3:3) у 35 турі Серії А. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Руслан Маліновський не потрапив до заявки "грифонів" на матч з "россонері". В українського півзахисника травма, і він продовжує своє відновлення.

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Дженоа розпочала матч дуже активно. На п'ятій хвилині Томорі грубо сфолив у своєму штрафному майданчику, а арбітр вказав на позначку. Матео Ретегі вдало реалізував пенальті і відкрив рахунок. Мілан ринувся відіграватися. Двічі після подачі стандартних положень гравці "россонері" намагалися забити. На 14 хвилині Пулішіч мав шикарну нагоду, але воротар "грифонів" витягнув м'яч з-під поперечини.

Свій шанс забити отримав Леау після подачі кутового, але Мартінес діяв бездоганно. Мілан не здавався і вже у компенсований час Флоренці відновив рівновагу. Для італійця гол став першим у Серії А за 728 днів. Востаннє у чемпіонаті він забивав у 2022 році.

Через кілька хвилин після початку другого тайму Дженоа вдалося вийти вперед. Екубан вистрибнув назустріч чудовій навісній передачі і переправив м'яч у ворота. Мілан зрівняв дуже швидко, але гол Чуквуезе скасували через офсайд. І знову Мілану допоміг стандарт. Маттео Габбія вистрибнув вище за захисників та замкнув подачу з кутового. Голкіпер не мав шансу зреагувати. "Россонері" організували швидко третій гол. Гравці Дженоа проморгали Олів'є Жиру, який вдало розібрався і після пасу Пулішіча вивів свою команду вперед. Довго втримувати перевагу не вдалося. "Грифони" знайшли прогалину в обороні Мілана, і Малік Чау зрізав м'яч у власні ворота.

Фінальний свисток зафіксував нічию 3:3. Команда Стефано Піолі до 6 матчів продовжила серію без перемог – 3 поразки, 3 нічиїх.

"Россонері" перебувають на другій сходинці у турнірній таблиці з 71 балом. А Дженоа розташувалася на 12 місці з 43 очками.

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