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Інтер суттєво знизив ціну на Ікарді – клуб хоче позбутися форварда вже влітку

13:39 863 Читать на русском
Інтер суттєво знизив ціну на Ікарді – клуб хоче позбутися форварда вже влітку
Мауро Ікарді / Фото Diario AS

Нападник Інтера Мауро Ікарді може пакувати валізи для переїзду в новий клуб.

Інтер не зміг домовитись з Мауро Ікарді та його агентом Вандою Нарою щодо продовження контракту із аргентинцем. Після чого керівництво міланського клубу остаточно прийняло рішення продати гравця вже влітку, повідомляє Corriere della sera.

Стало відомо, чому Ікарді позбавили капітанської пов’язки

В угоді 25-річного форварда з "нерадзурі" прописана клаусула у розмірі 110 млн євро, проте клуб готовий знизити ціну до 80 млн. Інтерес до гравця проявляють різні європейські гранди, зокрема Реал та Манчестер Юнайтед.

Варто відзначити, нещодавно Ікарді позбавили капітанської пов'язки в італійському гранді.

В поточному сезоні Серії А Мауро провів 20 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 2-ма асистами.

Королі вільних агентів. Погба, Пірло, Ремзі та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Італія
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