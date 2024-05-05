"Коли така команда, як Колос, пропускає – завжди грати набагато легше. Динамо завдало 6 ударів по воротах, забило 5 голів, 4 удари в площину воріт? Так буває у футболі. Майстерність, як кажуть, не проп'єш. Як мені виступи команди навесні? Команда дуже потужна. Шовковський дуже гарно працює з командою. У нього є свої думки, і гравці їх втілюють у життя на полі.

Феєрія киян у відеоогляді матчу Динамо – Колос – 5:0

Очікування від матчу з Шахтарем? Ми граємо від гри до гри. За всі ігри даються 3 очки. Тому будемо на Шахтар готуватися, будемо виходити й намагатися перемогти. Так само буде намагатися й Шахтар. Ярмоленко відіграв увесь матч? Я йому щойно сказав: "Мені доведеться довго чекати, поки ти спортивним директором станеш". Якщо він у кожному матчі буде забивати.

Ярмоленко – клас, Ярмоленко – це капітан, тренер на футбольному полі, я би так сказав. Він дуже стимулює молодих хлопців, які бачать його кар'єру. У нього, в зв’язку з його станом фізичним, може не все виходити. Але він своєю харизмою, тим, що він б'ється з першої до останньої хвилини, – для Динамо це сьогодні велике значення", – поділився Суркіс у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Динамо розбило Колос (5:0) у матчі 27-го туру УПЛ. Ярмоленко взяв участь у першому взятті воріт, а через 3 хвилини забив і сам.

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