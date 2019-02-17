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Икарди потерял капитанскую повязку из-за возраста, – Маротта

23:25 18 Читати українською
Икарди потерял капитанскую повязку из-за возраста, – Маротта
Мауро Икарди / AP

Спортивный директор миланского Интера Беппе Маротта опроверг информацию о том, что Мауро Икарди лишили капитанской повязки из-за отказа подписать новый контракт.

"Дисциплинарной санкцией это не было. Скорее, это перемены к лучшему – для команды, клуба и самого Икарди.

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Такие перемены иногда нужны. Не забывайте, что Икарди всего 25, поэтому ждать от него очень многого несправедливо", – приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

Напомним, что ранее Интер лишил Икарди капитанской повязки и назначил Хандановича. Позже появились слухи, что клуб хочет избавиться от форварда уже летом, а жена Икарди подверглась нападению неизвестных – ее автомобиль забросали камнями.

Сегодняшний поединок против Сампдории аргентинский нападающий и его жена и одновременно агент смотрели с трибун Джузеппе Меацца.

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Теги
Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Италия Джузеппе Маротта
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