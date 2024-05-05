Ліверпуль переграв Тоттенхем у матчі 36-го туру АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Мерсисайдці це в першому таймі організували собі комфортну перевагу у два м'ячі. Салах та Робертсон записали у свій актив. По перерві Ліверпулю вдалося забити ще два м'ячі, довівши рахунок до розгромного. Тоттенхем лише наприкінці гри зумів відіграти два голи.

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Мохамед Салах, забивши у ворота "шпор", став першим гравцем в історії АПЛ, якому вдалося забити понад 10 голів та віддати 10+ асистів у трьох сезонах поспіль. Він також є другим футболістом, який забив 10+ голів і віддав 10+ гольових передач протягом п'яти окремих сезонів у змаганнях загалом, після Руні.

Нагадаємо, Ліверпуль наразі перебуває на третьому місці з 78 очками. Тоттенхем розташувався на п'ятій сходинці з 60 балами.