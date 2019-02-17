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Фіорентина на виїзді розгромила СПАЛ: 24 тур Серії А, матчі неділі

15:27 6
Фіорентина на виїзді розгромила СПАЛ: 24 тур Серії А, матчі неділі
СПАЛ – Фіорентина – 1:4 / соцмережі

В матчі 24 туру Серії А Фіорентина наприкінці матчу вирвала перемогу над СПАЛом. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 24 тур

СПАЛ – Фіорентина – 1:4

Голи: Петанья, 36 Фернандес, 44, Верету, 79, (пен), Сімеоне, 81

Дженоа – Лаціо – початок матчу о 16:00

Удінезе – К'єво – початок матчу о 16:00

Емполі – Сассуоло – початок матчу о 16:00

Інтер – Сампдорія – початок матчу о 19:00

Наполі – Торіно – початок матчу о 21:30

Фіорентина з початку матчу володіла перевагою, однак вперед вийшов саме СПАЛ, Петанья ударом з лінії штрафного пробив Лафона. "Фіалки" відігрались перед самою перервою, відзначився Фернандес. А от в другому таймі СПАЛ знову вийшов вперед, проте цей гол скасував арбітр через офсайд. Фіорентина ж через 5 хвилин вийшла вперед завдяки пенальті і після цього СПАЛ посипався. Сімеоне та Жерсон добили суперників і довели матч до перемоги.

Фіорентина набрала 35 пунктів і піднялась на 8 місце, СПАЛ з 22 очками залишився на 15 сходинці.

Італія24 турПаоло Мацца (Феррара)

СПАЛ - Фіорентина: Неділя 17 лютого 2019

СПАЛ
Матч завершено
1 : 4
Фіорентина
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СПАЛ СПАЛ Фіорентина Фіорентина СПАЛ - Фіорентина Італія
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