Дружина Ікарді зазнала нападу невідомих – її автомобіль закидали камінням

Ванда Нара – дружина нападника Інтера Мауро Ікарді – пережила неприємні хвилини. Автомобіль, у якому їхала жінка та її діти, закидали камінням.

Сьогодні вранці дружина Мауро Ікарді Ванда Нара стала учасницею прикрого інциденту. На шосе неподалік домашнього стадіону Інтера Джузеппе Меацца в автомобіль жінки невідомі особи кинули кілька каменюк, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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На щастя, Ванда Нара та її діти, які були в салоні автомобіля, не постраждали, хоча наслідки могли бути доволі серйозними. Ймовірно, таким чином фанати висловили своє ставлення до ситуації з новим контрактом Ікарді. Дія чинної угоди завершується влітку 2021 року.

Нагадаємо, днями дружина форварда, яка є і його агентом, розкритикувала Інтер за ставлення до Ікарді. Після цього клуб позбавив аргентинця капітанської пов'язки та не взяв на поєдинок Ліги Європи проти Рапіда.

Сам форвард ситуацію щодо контракту не коментує.