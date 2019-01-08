Головні новини футболу 7 січня: Ліверпуль вилетів уже з 2-го турніру, Реал представив новачка

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 7 січня. Ліверпуль наразі програє усі матчі у 2019-му, а екс-наставник Барселони очолив Мексику.

Реал представив новачка після провалу

Реал сухий – такого не було 25 років: Мадрид сумує за Роналду, а Соларі все більше нагадує Лопетегі. Програвати вдома Сосьєдаду – тут вже ніяким упередженим суддівством не виправдати "вершкових" зірок та тренерський штаб. Крім того, Реал втратив чергового гравця – Кроос вибув на 3 тижні через травму, склавши компанію Бейлу, Асенсіо, Маріано і Льоренте.

Провальний результат чемпіони світу спробували компенсувати презентацією новачка, який прийшов із Манчестер Сіті. Реал представив Браїма Діаса на Сантьяго Бернабеу. Гравець обрав номер, під яким Соларі грав за Мадрид.

Ліверпуль також не тішить своїх фанатів

Кубок Англії: Ліверпуль поступився Вулверхемптону та вилетів з турніру. Команда Юргена Клоппа програла перед тим Манчестер Сіті в АПЛ і поки не знає смаку перемог у новому році. Резерв лідерів чемпіонату Англії не впорався з "вовками". Відзначимо, що Ліверпуль раніше вже пожертвував Кубком ліги: 2 менш значимі трофеї взамін за довгоочікуваний тріумф у Прем'єр-лізі – стратегія Клоппа, схоже, зрозуміла.

Трансфери

Пулішіч, Ярмоленко, екс-гравець Шахтаря і Ко: "Футбол 24" пояснює, чому Борусія Д – нові королі трансферів на півмільярда євро. Ніхто у світі так не віє, як вони в останні декілька років.

Стало відомо, коли Селезньов має підписати контракт з Малагою – журналісти з Іспанії очікують презентацію у вівторок-середу. До слова, екс-нападник збірної України виключений із заявки на сезон турецької Суперліги.

Циганков – одна з головних цілей Мончі, – журналіст Gazetta dello Sport підтвердив, що Рома не збирається здаватись і побореться за лідера Динамо.

Колишній наставник Барселони Мартіно очолив збірну Мексики. Цікаво, що найболючішої поразки за 20 років тренерської кар'єри він зазнав саме в матчі проти мексиканців (0:6, коли працював з Парагваєм).

Нападник Байо, якого хотіло Динамо, найближчим часом перейде у Селтік. Не полишають кияни надій підписати іншого атакувального гравця, якого відзначили на батьківщині. Форвард Десподов, яким цікавиться Динамо, став найкращим гравцем року в Болгарії