Пулішіч, Ярмоленко, екс-гравець Шахтаря і Ко: чому Борусія Д – королі трансферів на півмільярда євро

Борусія Дортмунд за останні декілька років продала зо два десятки гравців на суму понад 500 мільйонів євро. "Футбол 24" наводить 10 найкращих продажів колишньої команди Андрія Ярмоленка.

Загнати свого 20-річного запасного Крістіана Пулішіча в Челсі за 64 млн євро? Легко, якщо ви бос Борусії Д. Знайомтесь, перед вами нові королі трансферів. За останні 4 роки лідер чемпіонату Німеччини поступається лише одній команді за сумою проданих гравців. Але якщо Монако, який напродавав на 720 мільйонів євро, страждає від своїх трансферних успіхів і зараз бореться за виживання, то Дортмунд ніби стає лише сильнішим, позбуваючись зірки за зіркою.

Пулішіч у Челсі: чому лондонці заплатили 64 млн за запасного, а Борусія продала чергового вінгера після Ярмоли і Дембеле

З 2015 року "джмелі" заробили на трансферах неймовірні 518,4 млн євро! Завдяки Пулішічу вони обігнали в цікавому рейтингу Ювентус та Рому. При цьому новий клуб Кріштіану Роналду йде у відчутному мінусі попри те, що отримав з продажу гравців 497 мільйонів. Адже на зміцнення команди Юве за цей же час витратив 758 млн євро, зокрема 117 – на португальця.

Nur ein Verein hat in den vergangenen vier Jahren mehr Geld mit Transfers eingenommen als der BVB. #skyTransfer pic.twitter.com/b9loIWoD03 — Sky Sport (@SkySportDE) 2 січня 2019 р.

На фоні 261-мільйонного мінусу туринців Монако (317 млн у плюс) і Борусія (193) вигідно вирізняються. Рома та Челсі, які замикають топ-5 продавців, також значно більше витрачають, ніж отримують взамін – понад 200 мільйонів євро в мінус кожен. До вашої уваги топ-10 найдорожче проданих гравців Борусії Д за 4 роки. Відзначимо, що за цей час "джмелі" також вдало позбулись таких гравців, як Свен Бендер (12,5 млн євро), Адріан Рамос (12), Чіро Іммобіле та Кевін Кампль (по 11), Марк Бартра (10,5), Йонас Хофманн (8) та інші.

10. Емре Мор (13 млн євро)

Найнижчий у топ-десятці продажів Борусії за звітний період приніс не так і мало. Перед сезоном 2017/18 потенційний конкурент Андрія Ярмоленка звільнив українцю місце, перейшовши в Сельту за 13 мільйонів євро. Борусія вийшла у плюс, адже купувала Емре Мора за неповні 10 млн.

9. Сократіс Папастатопулос (16 млн євро)

Продати 30-річного грецького захисника в Арсенал на 6 мільйонів вигідніше, ніж купували – це дуже і дуже непогано. Тим паче, що Сократіс провів неоднозначні сезони в Борусії, викликаючи змішані почуття фанатів. Після його відходу команда Фавра вибилась в лідери Бундесліги та почала значно менше пропускати.

8. Матіас Гінтер (17 млн євро)

Борусія наварила на 23-річному центрбеку 7 мільйонів. Гінтер перейшов в однойменний клуб, тільки з Менхенгладбаха. Обидві Борусії загалом можуть бути задоволені цією угодою.

7. Андрій Ярмоленко (20 млн євро)

Єдиний гравець, який не приніс прибутку після продажу. Ярмоленко переходив з Динамо в Дортмунд за 25 мільйонів. З іншого боку, Борусія оформила блискучий трансфер. У нинішньому складі Фавра, який мчиться до чемпіонства, українець міг би повторити долю свого земляка Євгена Коноплянки – виходити у Кубку або на заміни. А так продали Ярмоленка до Вест Хема в найкращий момент – клуб і тренер відверто дали зрозуміти, що не робитимуть ставку на Андрія, який все ще міг похвалитись гарним реноме в Європі.

6. Ілкай Гюндоган (27 млн євро)

Чергова перемога дортмундських босів. Ілкай Гюндоган приходив 20-річним хавбеком з Нюрнберга за 5,5 млн євро. Манчестер Сіті придбав його за 27 мільйонів у 2016-му. Допоміг своїм клубам виграти чемпіонати Німеччини та Англії, а Борусії приніс понад 20 млн євро зиску.

5. Матс Хуммельс (35 млн євро)

Жодні гроші не покривають збитку, коли лідер твоєї оборони переходить до лав головного конкурента. Утім не забуваймо передісторії цього трансферу: Хуммельс виявився непотрібним Баварії, яка за жалюгідні 4 мільйони відпустила Матса в Борусію. Як наслідок, Дортмунд вийшов переможцем з цієї оборудки на понад 30 лямів.

4. Генріх Мхітарян (42 млн євро)

Екс-бомбардир донецького Шахтаря посідає 8-е місце в історичному списку найдорожчих трансферів Бунделіги на експорт. Мхітарян переїхав з України в Борусію за 25,5 млн євро, а в Манчестер Юнайтед з Дортмунда – вже на 17 дорожче. У плюсі залишились всі, крім "червоних дияволів", які не змогли відбити ці гроші на трансфері Генріха в Арсенал (34 млн євро).

3. П'єр-Емерік Обамеянг (63,75 млн євро)

Форвард, який зараз у складі Арсенала бореться за звання найкращого в АПЛ, довго бунтував, поки нарешті Борусія не відважилась продати посеред сезону свого, здавалось, незамінного бомбардира. Дортмунд залишився з позитивним балансом на понад 50 мільйонів євро, адже купував габонця лише за 13. Це 4-й найдорожчий перехід гравця з Бундесліги. Зараз, коли феєрить Пако Алькасер, вже ніхто і не згадує вибрики Обамеянга, який так і залишився найкращим бомбардиром Борусії в сезоні 2017/18, хоча відіграв лише його половину.

2. Крістіан Пулішіч (64 млн євро)

Американцю все ще 20 років, але він проводить вже 4-й сезон на найвищому рівні з голами та асистами. Правий вінгер цієї зими дістався Челсі за колосальну суму, але Борусія примудрилась залишити свого вихованця в себе ще до літа. Пулішіч – 3-й найдорожче проданий в інший чемпіонат гравець Бундесліги. У поточному сезоні дещо втратив мотивацію, а з нею і місце залізного гравця основи, але продовжує забивати й асистувати. Дортмунд не повинен шкодувати через його продаж.

1. Усман Дембеле (115 млн євро)

"Жертва" космічного трансферу Неймара в ПСЖ. Того спекотного літа Барселона, мов з ланцюга зірвалась – придбати 20-річного вінгера за 115 мільйонів євро (плюс пару десятків млн бонусів) було кроком відчаю босів, які отримали діру в складі та 222 млн компенсації. Абсолютно рекордний продаж в історії Бундесліги. Груба сотня мільйонів профіту – Борусія, хоч і повелась на шантаж Дембеле, фактично вийшла переможцем з цієї непростої ситуації.