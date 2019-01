Херардо Мартіно став головним тренером збірної Мексики.

Про призначення головного тренера повідомив офіційний твіттер національної збірної Мексики. Деталі угоди з новим наставником не розголошуються.

Нагадаємо, Херардо Мартіно очолював Барселону з липня 2013-го року по травень 2014-го. З каталонцями Мартіно здобув Суперкубок Іспанії.

Останнім клубом аргентинця була команда МЛС Атланта Юнайтед, яку коуч очолював з 2016-го року. Нещодавно Мартіно здобув з командою чемпіонство МЛС.

Incondicionales, this is the beginning of a new journey!!



Meet our new Head Coach. #PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/CIwFyXcPSc