Реал представив Браїма Діаса на Сантьяго Бернабеу

Іспанський півзахисник Браїм Діас підписав контракт з мадридським Реалом.

"Я переходжу в клуб, в якому мріяв грати, коли був хлопчиком. Коли я вирішив піти з Манчестер Сіті, у мене було всього три варіанти: Реал, Реал і Реал", – заявив Діас.

Браїм Діас офіційно перейшов у Реал

За неофіційною інформацією, Діас обійшовся Реалу у 17 мільйонів євро + 7 мільйонів потенційних бонусів. Також Манчестер Сіті отримає 15 % від наступного продажу гравця. Діас зароблятиме у Іспанії 3,5 мільйони євро на рік.

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