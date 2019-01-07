Форвард Десподов, яким цікавиться Динамо, став найкращим гравцем року в Болгарії

Нападник ЦСКА Софія Кіріл Десподов отримав нагороду за вдалі виступи у чемпіонаті Болгарії.

Форвард був нагороджений званням найкращого футболіста у Болгарії в 2018 році, повідомляє Sportal.bg.

Динамо досі стежить за гравцем ЦСКА Десподовим – кияни проявляли інтерес до болгарина ще рік тому

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до нападника ЦСКА Софія проявляє інтерес київське Динамо, Кардіфф, Астон Вілла та Мідлсбро.

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В поточному сезоні 22-річний гравець збірної Болгарії забив 10 голів у 21 матчі в усіх турнірах. Також в його активі 1 гол за національну команду в Лізі націй.