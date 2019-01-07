toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - РЕАЛ СОСЬЄДАД ВАЛЕРІЙ ЛОБАНОВСЬКИЙ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

Форвард Десподов, яким цікавиться Динамо, став найкращим гравцем року в Болгарії

19:40 539 Читать на русском
Форвард Десподов, яким цікавиться Динамо, став найкращим гравцем року в Болгарії
Кіріл Десподов / Соцмережі

Нападник ЦСКА Софія Кіріл Десподов отримав нагороду за вдалі виступи у чемпіонаті Болгарії.

Форвард був нагороджений званням найкращого футболіста у Болгарії в 2018 році, повідомляє Sportal.bg.

Динамо досі стежить за гравцем ЦСКА Десподовим – кияни проявляли інтерес до болгарина ще рік тому

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до нападника ЦСКА Софія проявляє інтерес київське Динамо, Кардіфф, Астон Вілла та Мідлсбро.

Форвард Байо, яким цікавилось Динамо, найближчим часом перейде у Селтік

В поточному сезоні 22-річний гравець збірної Болгарії забив 10 голів у 21 матчі в усіх турнірах. Також в його активі 1 гол за національну команду в Лізі націй.

Теги
Динамо Динамо Світ Болгарія Болгарія Трансфери Динамо Київ Кіріл Десподов Кіріл Десподов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
8
хв
Сельта
22:00
Атлетік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук