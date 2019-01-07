Форвард Байо, яким цікавилось Динамо, найближчим часом перейде у Селтік

Форвард ДАК 1904 Вакун Байо незабаром переїде до Шотландії.

За інформацією Daily Mail, ДАК і Селтік узгодили трансфер Вакуна. Очікується, що офіційно шотландський клуб оголосить про перехід нападника у найближчі 48 годин.

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Селтік заплатить за Байо 2 млн фунтів. У поточному сезоні івуарієць зіграв за ДАК 23 матчі, в яких забив 18 голів та віддав 7 асистів.

Також повідомляється, що нападник ПСЖ Тімоті Веа перейде у Селтік на правах оренди.

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