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Форвард Байо, яким цікавилось Динамо, найближчим часом перейде у Селтік

15:41 326 Читать на русском
Форвард Байо, яким цікавилось Динамо, найближчим часом перейде у Селтік
Вакун Байо / Daily Express

Форвард ДАК 1904 Вакун Байо незабаром переїде до Шотландії.

За інформацією Daily Mail, ДАК і Селтік узгодили трансфер Вакуна. Очікується, що офіційно шотландський клуб оголосить про перехід нападника у найближчі 48 годин.

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Селтік заплатить за Байо 2 млн фунтів. У поточному сезоні івуарієць зіграв за ДАК 23 матчі, в яких забив 18 голів та віддав 7 асистів.

Також повідомляється, що нападник ПСЖ Тімоті Веа перейде у Селтік на правах оренди.

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Теги
Трансфери Світ Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ ДАК 1904 Вакун Байо Вакун Байо
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