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Коли Селезньов має підписати контракт з Малагою – нові подробиці з Іспанії

21:33 527 Читать на русском
Коли Селезньов має підписати контракт з Малагою – нові подробиці з Іспанії
Євген Селезньов (ліворуч) готується до переходу в Малагу

Український нападник Євген Селезньов не тренувався сьогодні у складі Малаги. Колишній форвард Шахтаря і Дніпра готується в найближчі дні остаточно перебратись в Іспанію.

Попри те, що Селезньов уже пройшов медогляд для Малаги, 33-річний футболіст усе ще не підписав контракту з клубом, який змагається за повернення у Прімеру. Як інформує журналіст Marca Хуаньє Фернандес, у понеділок, 7-го січня, Євген не працював з новими партнерами по команді. "Анчоуси" провели тренування після несподіваного розгрому від аутсайдера Сегунди. При цьому участь у занятті взяли лише 10 польових гравців і 3 голкіпери. Основа працювала в спортзалі.

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Іспанські журналісти чекають оголошення трансферу екс-форварда збірної України не раніше вівторка, 8-го січня. Натомість офіційне представлення Селезньова у ролі гравця Малаги і перше знайомство з новими партнерами має відбутись після тренування андалусійців 9-го числа.

Тим часом провідні турецькі видання рапортують, що Акхісарспор виключив Євгена зі своєї заявки на сезон Суперліги. Причина – Селезньов має підписати контракат на 1,5 року з Малагою. На яких умовах турецький клуб відпустив українця, поки нічого не повідомляють.

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