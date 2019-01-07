Коли Селезньов має підписати контракт з Малагою – нові подробиці з Іспанії

Український нападник Євген Селезньов не тренувався сьогодні у складі Малаги. Колишній форвард Шахтаря і Дніпра готується в найближчі дні остаточно перебратись в Іспанію.

Попри те, що Селезньов уже пройшов медогляд для Малаги, 33-річний футболіст усе ще не підписав контракту з клубом, який змагається за повернення у Прімеру. Як інформує журналіст Marca Хуаньє Фернандес, у понеділок, 7-го січня, Євген не працював з новими партнерами по команді. "Анчоуси" провели тренування після несподіваного розгрому від аутсайдера Сегунди. При цьому участь у занятті взяли лише 10 польових гравців і 3 голкіпери. Основа працювала в спортзалі.

"Такий форвард повинен грати в основному складі": як Іспанія реагує на можливий перехід Селезньова у Малагу

Іспанські журналісти чекають оголошення трансферу екс-форварда збірної України не раніше вівторка, 8-го січня. Натомість офіційне представлення Селезньова у ролі гравця Малаги і перше знайомство з новими партнерами має відбутись після тренування андалусійців 9-го числа.

Тим часом провідні турецькі видання рапортують, що Акхісарспор виключив Євгена зі своєї заявки на сезон Суперліги. Причина – Селезньов має підписати контракат на 1,5 року з Малагою. На яких умовах турецький клуб відпустив українця, поки нічого не повідомляють.