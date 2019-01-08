Кубок Англії: Ліверпуль поступився Вулверхемптону та вилетів з турніру

У матчі 1/32 фіналу Кубка Англії Вулверхемптон вдома переміг Ліверпуль і вийшов у наступний раунд.

Кубок Англії, 1/32 фіналу

Вулверхемптон – Ліверпуль – 2:1

Голи: Хіменес, 38, Невеш, 55 – Орігі, 51

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Вулверхемптон у матчі 3 раунду Кубка Англії вдома приймав Ліверпуль. Юрген Клопп виставив експериментальний склад на цей поєдинок. У першому таймі "вовки" використали одну з контратак і Рауль Хіменес відкрив рахунок у зустрічі.

У другій половині зустрічі форвард мерсисайдців Дівок Орігі зумів відновити рівновагу, але за 4 хвилини Рубен Невеш фантастичним ударом знову вивів Вулверхемптон вперед і встановив остаточний рахунок у матчі, "червоним" не допомогли навіть лідери, які вийшли на заміну. У підсумку, далі пройшли господарі.