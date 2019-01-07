Реал сухий – такого не було 25 років: Мадрид сумує за Роналду, а Соларі все більше нагадує Лопетегі

Лукас Васкес від розпачу рве на собі футболку після поразки від Реал Сосьєдада

Мадридський Реал вкотре втратив очки в Ла Лізі, а вболівальники потрохи втрачають надії побачити сонце над Бернабеу найближчим часом.

18-й тур Прімери дозволив мадридцям "округлити" свою негативну статистику. Фіаско з Реал Сосьєдадом (0:2) стало шостою поразкою "вершкових" у цьому сезоні Ла Ліги. Тобто "королівський" клуб програв кожну третю дуель. Сказати, що такий результат є недопустимим для мадридців – нічого не сказати.

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Але найбільше у цій ситуації вражає навіть не кількість залікових балів чи місце в турнірній таблиці, а гольова результативність. Практично на екваторі іспанської першості у здобутку гравців Реала лише 26 м'ячів. Такого низького показника на Бернабеу не бачили з сезону 1993/94, повідомляє видання AS.

Для порівняння, скромний Леванте, який "борсається" всередині турнірної таблиці, забив за 18 турів 30 мячів.

Реквієм за Роналду

При такій гольовій засусі не можна просто так взяти і не згадати про мадридську "сімку" Кріштіану Роналду. За 9 сезонів в Реалі португалець забивав приблизно по 50 м'ячів за сезон. Можна заперечити, що ці голи здобувались у всіх турнірах, а не лише в Прімері, але дивлячись на нинішню статистику Реала – цей аргумент виглядає як мінімум смішно.

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Ціле покоління молодих вболівальників "вершкових" не можуть пригадати мадридський клуб без Кріша. Зараз вони з очима наповненими жахом і нерозумінням дивляться матчі улюбленої команди і сподіваються, що це лише поганий сон. Де ті переможні серії? Де гольова феєрія? Де та магія, з якою так легко мадриці розправлялись із суперниками? Зараз здобуті 3 очки в матчі з умовною Уескою – вже щастя. А на розгром можна сподіватись тільки в поєдинках із скромною Мелільєю з третього дивізіону Іспанії.

"Реал – це не лише Роналду", – часто звучало в Мадриді після переїзду португальця в Турин, але зараз сумніви беруть гору навіть найвідданіших фанів. А що Кріштіану? Для Роналду особливих змін немає. Клуб інший, а результат однаково високий.

І ще варто відзначити, Реал не делегував жодного кандидата у топ-10 бомбардирів Ла Ліги після 18-ти турів. Найближчим до цієї цілі є вічно перспективний нападник та улюбленець Флорентіно Переса Карім Бензема із скромними 7-ма голами. Для порівняння, француза обігнали відразу три представники заклятого суперника – Барселони.

Тренер голи не забиває

Спад результативності не обмежується лише внутрішнім чемпіонатом. На європейській та міжнародній арені справи мадридців також "не фонтан". За останні офіційні 22 поєдинки – 7, гравці Реала завершили без забитих м'ячів. Якщо когось ця інформація не шокує, то рекомендуємо пригадати недавню гольову серію "королівського клубу" із 73-х матчів.

В середньому на один гол мадридці зараз витрачають 11 ударів. 2 роки назад під керівництвом Зідана для взяття воріт гравцям Реала було достатньо і шести ударів.

Хулен Лопетегі був звільнений з посади головного тренера "вершкових" через незадовільні результати команди. Середній показник Реала при його керівництві становив 1,4 гола за поєдинок. Соларі призначили для вирішення ситуації та виходу команди з кризи. Його середній показник становить 1,5 забитих м'ячів за один матч. Прогрес не вражає.

Половина сезону позаду, а відрив від Барселони складає 10 очок. На перший погляд це не смертельно, але лише затяті оптимісти ще вважають "дітище" Переса претендентом на чемпіонство. Як висловлювався класик: "Щоб перемагати – потрібно забивати". Банально, але істина.

Юрій Федина, Футбол 24

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