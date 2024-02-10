Словацький клуб продовжує пробивати дно – спаринг з окупантами став для представників клубу дорожчим за честь і порядність. Польський журналіст Пьотр Шльонка відчув це на власній шкірі.

"Я пішов на матч Слована, щоб розпитати представників клубу про матч проти московського Динамо. Ніхто не хотів відповідати. Ніхто.

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Тренер Владімір Вайсс, почувши питання про спаринг зі збірною Росії, перестав зі мною розмовляти і пішов.

Жерсон Родрігес, почувши, що я хочу запитати про Україну, теж не захотів говорити... Коли я підійшов до Джаби Канкави, Вайсс підбіг, відштовхнув мене і сказав йому йти до автобуса", – написав Шльонка у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, спаринг Слована проти Динамо М викликав неабиякий скандал: спочатку празька Славія показово відмовилась проводити матч зі словаками, а згодом Дунайска Стреда потролила свого принципового суперника. Низка клубів також скасували свої поєдинки з росіянами. Скандал, однак, не завадив київському Динамо відправити форварда Жерсона Родрігеса в оренду до прихильників "русского міра".

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