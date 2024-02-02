Слован Братислава офіційно підтвердив перехід 28-річного люксембуржця. Новачок відразу отримав статусний номер 10.

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Слован орендував Жерсона на рік, але матиме право повноцінного викупу. Трансферу передувала скандальна історія. Динамо нібито зривало переговори через спаринг словаків з московським Динамо. Втім, керівництво Слована заперечує ці чутки.

"Ця інформація взагалі не відповідала дійсності. Навпаки, переговори весь час велися дуже коректно, за що я вдячний представникам київського Динамо. Виявилося, що матч з московським Динамо у Катарі минулого тижня став набагато серйознішою проблемою у Словаччині, ніж за кордоном. Спорт має об'єднувати, а не розділяти", – заявив генеральний директор Слована Іван Кмотрік.

Нагадаємо, Родрігес перейшов у Динамо з Джубіло Івати влітку 2019 року за 2 млн євро. У складі "біло-синіх" зіграв 53 матчі та забив 9 м'ячів, ставши чемпіоном, а також володарем Кубка та Суперкубка України. Не менших успіхів Жерсон досяг у нічних клубах Києва. Динамо вирішило роздавати норовливого нападника у оренди, яких назбиралося вже шість. Перед Слованом були Анкарагюджю, Труа, Еюпспор, Аль-Вехда і Сівасспор.

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