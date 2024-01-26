Все більше клубів проявляють зневагу до братиславського Слована, який провів спаринг із Динамо Москва.

Дунайска Стреда вирішила скористатись нагодою підколоти принципового суперника, Слован Братислава, за поєдинок із московським Динамо.

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На своєму офіційному сайті клуб анонсував спаринг із Аустрією таким чином. "Цього разу нас чекає битва проти найуспішнішої російської... звичайно, ні, австрійської команди". Річ у тім, що "російська" словацькою буде "ruskemu", а "австрійська" – "rakuskemu".

Нагадаємо, нещодавно сколихнув скандал навколо братиславського Слована, який зіграв товариську гру з Динамо Москва. Чеська Славія відмовилась від спарингу зі словаками, а Динамо, дізнавшись про гру з росіянами, забракувало трансфер до Слована Жерсона Родрігеса.

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