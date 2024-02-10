Словацкий клуб продолжает пробивать дно – спарринг с оккупантами стал для представителей клуба дороже чести и порядочности. Польский журналист Петр Шленка почувствовал это на собственной шкуре.

"Я пошел на матч Слована, чтобы расспросить представителей клуба о матче против московского Динамо. Никто не хотел отвечать. Никто.

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Тренер Владимир Вайсс, услышав вопрос о спарринге со сборной России, перестал со мной разговаривать и ушел.

Жерсон Родригес, услышав, что я хочу спросить об Украине, тоже не захотел говорить Когда я подошел к Джабе Канкаве, Вайсс подбежал, оттолкнул меня и сказал ему идти к автобусу", – написал Шленка в своем Telegram-канале.

Напомним, спарринг Слована против Динамо М вызвал большой скандал: сначала пражская Славия показательно отказалась проводить матч со словаками, а затем Дунайска Стреда потроллила своего принципиального соперника. Ряд клубов также отменили свои поединки с россиянами. Скандал, однако, не помешал киевскому Динамо отправить форварда Жерсона Родригеса в аренду к сторонникам "русского мира".

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