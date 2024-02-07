Віце-чемпіони Чехії повідомили, що зібрали для України 1,25 млн крон (понад 2 млн грн або 50 тисяч євро). Виручені кошти будуть використані на закупівлю машин швидкої допомоги та іншого медичного обладнання.

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Славія мала провести контрольний матч з братиславським Слованом, однак скасувала його. Словаки раніше "забруднились" спарингом проти московського Динамо. Чехи продемонстрували принципову позицію і 4 лютого провели інший товариський матч – проти словацького ВіОна.

На гру завітали 6214 вболівальників, а гравці обох команд вийшли на поле в жовтих футболках з написом "We Stand With Ukraine". Славії та ВіОну величезна повага, а Слован мав би задуматись щодо своїх контактів з країною-терористом.

Společně se slovenskými hosty ze Zlatých Moravců a hlavně vámi, našimi fanoušky, jsme využili sílu fotbalu a pomohli tam, kde je to potřeba.



Na nákup terénních sanitek pro odvoz raněných na Ukrajině putuje celkem 1,25 milionu korun. ️?



Společně #ZaHraniceHriste. — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) February 6, 2024

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