Україна отримає мільйони від європейського клубу – він влаштував благодійний матч замість спарингу з партнерами росіян
Празька Славія однозначно заслуговує на симпатії українських вболівальників.
Віце-чемпіони Чехії повідомили, що зібрали для України 1,25 млн крон (понад 2 млн грн або 50 тисяч євро). Виручені кошти будуть використані на закупівлю машин швидкої допомоги та іншого медичного обладнання.
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Славія мала провести контрольний матч з братиславським Слованом, однак скасувала його. Словаки раніше "забруднились" спарингом проти московського Динамо. Чехи продемонстрували принципову позицію і 4 лютого провели інший товариський матч – проти словацького ВіОна.
На гру завітали 6214 вболівальників, а гравці обох команд вийшли на поле в жовтих футболках з написом "We Stand With Ukraine". Славії та ВіОну величезна повага, а Слован мав би задуматись щодо своїх контактів з країною-терористом.
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