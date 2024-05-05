"Було багато боротьби та рівна гра від обох команд. І Рух, і Олександрія у різні періоди матчу якісно виходили з оборони в атаку, тож нічия – закономірний результат цього поєдинку. На жаль, команда вкотре невдало провела перший тайм і це помітно неозброєним оком. Мабуть, не вистачило концентрації. Треба краще включатись у гру та агресивно діяти на полі вже з перших хвилин. Рух останнім часом почав багато пропускати у дебюті матчів і потрібно виправляти цю ситуацію.

Дубль хавбека Динамо у відеоогляді матчу Олександрія – Рух – 2:2

В епізоді з пропущеними голами були втрати м’ячів, відсутність концентрації у захисті – це зовсім необов’язкові м’ячі. Після першого пропущеного голу ми вирівняли гру, зрівняли рахунок, а в другому таймі взагалі перехопили ініціативу, але не змогли повести у рахунку.

Думаю, якби другий гол забив першим Рух, а не Олександрія, то ми б довели справу до перемоги. Команда дуже цього хотіла, гра у другій половині матчу нам вдавалась, у нас були моменти. Повторюсь, що якщо брати до уваги нашу гру протягом всього матчу, то нічия є справедливим результатом", – поділився Підгурський в коментарі офіційному сайту Руха.

Нагадаємо, Олександрія та Рух розписали результативну нічию (2:2). За львів'ян відзначились Слюбик та Пастух, а за Олександрію дубль оформив Михайленко.

Олександрія і Рух розписали нічию у божевільній кінцівці – слабка серія команди Ротаня триває