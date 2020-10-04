Один з двох центральних матчів 5-го туру УПЛ може справити серйозний вплив на чемпіонські перегони. Шахтар сьогодні проведе дуже складний матч проти Десни – враховуючи недавню нічию "гірників" з Зорею і навіть Рухом, є висока вірогідність нічиєї. В такому випадку Динамо потрібно перемагати луганців та йти у відрив. Благо, вони вже і так випереджають донеччан на два залікових бали. В нинішньому сезоні поділу на шістки та додаткових очних зустрічей не буде, тож доля золота, великою мірою, буде вирішуватись саме різницею результатів у матчах грандів проти міцних середняків.

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Динамо при Мірчі Луческу поразок в офіційних матчах досі не знало, здобувши сім перемог з восьми можливих. Підопічні румунського фахівця били дуже серйозних суперників: Гент, АЗ і Шахтар – це команди співставного з "біло-синіми" рівня, які борються за Лігу чемпіонів. В епоху "динамівських сердець" кияни часто оступалися в подібних поєдинках, але тепер вони впевнено забирають їх, що говорить про відродження такої важливої штуки, як клас. Там, де Динамо має перемагати – буде перемога, а не перестрілка 4:4. Щоправда, з Десною таки розписали нічию, однак в тій зустрічі чернігівці відверто відскочили. Аутсайдерів також зминають, а не дарують їм сенсаційні 0:0. Звісно, у кожному з матчів були свої нюанси, але загалом прогрес віце-чемпіона очевидний.

Динамо стало організованішим і обережнішим. Кияни почали довго готувати атаки навіть з Минаєм обмежуючи кількість перехідних фаз – іноді стає навіть нудно, але результат на табло. Періодично команду тягне на агресію з вмиканням великої групи футболістів (зокрема, фулбеків), що призводить до відкриття зон за спиною та контратак, але здебільшого підопічні Мірчі Луческу діють спокійніше. Також вони стали менше бити по воротах (12 разів проти 16 у минулому сезоні), однак хороший рух м'яча через центральну зону покращив позиції для ударів – кияни частіше стали вриватися у штрафний, а хG кожного пострілу став вищим (0,184 проти 0,133).

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Іноді Динамо збивається на банальні навіси, як з тим же Гентом у Бельгії, але у матчі проти того ж Миная команда заходила у штрафний через комбінації та хитрі переміщення центрхавів. Ще одна проблема – молоді центрбеки губляться під пресингом, внаслідок чого звичні лінії передач руйнуються, однак для систематичного тиску потрібен ресурс на всі 90 хвилин. В противному випадку кияни підлаштовуються, випускають ударну групу зірок та прибивають суперника.

Чи є цей ресурс у Зорі? Луганці досі залишаються найкращою командою УПЛ з точки зору інтенсивності пресингу та єдиноборств – в сучасному футболі вони становлять 50% успіху, але підопічних Віктора Скрипника при роботі в такому темпі вистачає лише на тайм. Як наслідок, все залежить від настрою; якщо у "чорно-білих" піде гра, то можна забити від одного до п'яти голів до перерви, а після неї захищати результат – так сталося проти Шахтаря та Львова. Так було і з Десною, однак у другому таймі темп просів, а Зоря пропустила тричі. З Маріуполем взагалі все завершилось поразкою "всуху".

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Ще одна важлива проблема луганців – конвертація володіння у моменти. Зоря і в попередньому сезоні, і нині дуже часто б'є з дальньої дистанції, адже не може пройти блок в останній третині поля. Стихією підопічних Віктора Скрипника залишаються контратаки, киснем яких і є пресинг, однак коли його немає – команда здувається до рівня прохідного середняка. В обороні "чорно-білі" також виглядають посередньо, виграючи 56% єдиноборств і допускаючи значну кількість позиційних помилок – навіть Маріуполь не мав з нею особливих проблем.

Словом, Зоря дуже неоднозначна; є сили і швидкість – навіть Шахтар буде "горіти"; немає – пиши пропало. Втім, зараз лише початок сезону, і є ймовірність, що команда буде додавати впродовж матчів у всіх аспектах. Зокрема, і в стабільності.

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Кадрова ситуація

У Зорі немає ні травмованих, ні дискваліфікованих. Список відсторонених у киян також порожній, але в лазареті залишається Бурда – його ми побачимо ще довго. Також існують питання щодо участі у зустрічі Попова та Тимчика – Мірча Луческу перед Гентом повідомляв, що вони вже повернулися до загальної групи, але навіть у заявку їх не вніс. Чи довіриться румун Денису та Олександру сьогодні? Існують великі сумніви, адже Русин і Вантух досі набирають форму з дублем.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Зоря

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, де Пена – Супряга

Зоря: Шевченко – Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Циганікс – Іванісеня – Назарина, Юрченко, Кочергін – Кабаєв, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Поєдинок проти Шахтаря показав, що Зоря набирає форму й вже може карати суперника на контратаках. Оборона Динамо нічим не краща за захист "гірників", та ще й більш вразлива під пресингом, тож гол у воротах киян очікувати можна. Луганці в принципі здорово стартують проти киян, завжди створюючи моменти у першому таймі.

Втім, навіть у попередньому сезоні Зоря, б'ючись за срібні медалі прямо тут і зараз, змогла видати не більше, ніж півгодини топового футболу проти Динамо, після чого здулася. Зараз "чорно-білі" можуть дати довший тиск, але слабкість у позиційному наступі та відсутність ресурсу для інтенсивної роботи протягом 90 хвилин нікуди не поділись. "Біло-сині", своєю чергою, дуже якісно просувають м'яч до штрафного й вміють підлаштовуватись, а ігровий стиль киян з довгим перекатом під час підготовки атак не сприяє розкриттю вільних зон в разі втрати м'яча.

В новому сезоні Динамо в 90% випадків перемагає у матчах проти суперників, яких можна перемагати. Зоря ж занадто нестабільна як на турнірній дистанції, так і протягом одного матчу. Саме тому можна прогнозувати непросту, але заслужену перемогу киян.

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