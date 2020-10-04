Один из двух центральных матчей 5-го тура УПЛ может оказать серьёзное влияние на чемпионскую гонку. Шахтер сегодня проведет очень сложный матч против Десны – учитывая недавнюю ничью "горняков" с Зарей и даже Рухом, высока вероятность ничьи. В таком случае Динамо нужно побеждать луганчан и уходить в отрыв. Благо, они уже и так опережают дончан на два зачётных балла. В нынешнем сезоне разделения на шестёрки и дополнительных очных встреч не будет, поэтому судьба золота, во многом, будет решаться именно разницей результатов в матчах грандов против крепких середняков.

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Динамо при Мирче Луческу поражений в официальных матчах до сих пор не знало, одержав семь побед из восьми возможных. Подопечные румынского специалиста били очень серьёзных соперников: Гент, АЗ и Шахтер – это команды сопоставимого с "бело-синими" уровня, которые борются за Лигу чемпионов. В эпоху "динамовских сердец" киевляне часто оступались в подобных поединках, но теперь они уверенно забирают их, что говорит о возрождении такой важной штуки, как класс. Там, где Динамо должно побеждать – будет победа, а не перестрелка 4:4. Правда, с Десной таки расписали ничью, однако в той встрече черниговцы откровенно отскочили. Аутсайдеров также сминают, а не дарят им сенсационные 0:0. Конечно, в каждом из матчей были свои нюансы, но в целом прогресс вице-чемпиона очевиден.

Динамо стало организованным и осторожнее. Киевляне начали долго готовить атаки даже с Минаем ограничивая количество переходных фаз – становится даже скучно, но результат на табло. Иногда команду тянет на агрессию со включением большой группы футболистов (в частности, фулбэков), что приводит к открытию зон за спиной и контратак, но в основном подопечные Мирчи Луческу действуют спокойнее. Также они стали меньше бить по воротам (12 раз против 16 в прошлом сезоне), однако хорошее движение мяча через центральную зону улучшило позиции для ударов – киевляне чаще стали врываться в штрафную, а хG каждого выстрела стал выше (0,184 против 0,133).

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Иногда Динамо сбивается на банальные навесы, как с тем же Гентом в Киеве, но в матче против того же Миная команда заходила в штрафную через комбинации и хитрые перемещения центрхавов. Ещё одна проблема – молодые центрбеки теряются под прессингом, в результате чего привычные линии передач разрушаются, однако для систематического давления нужен ресурс на все 90 минут. В противном случае киевляне подстраиваются, выпускают ударную группу звёзд и прибивают соперника.

Есть ли этот ресурс у Зари? Луганчане до сих пор остаются лучшей командой УПЛ с точки зрения интенсивности прессинга и единоборств – в современном футболе они составляют 50% успеха, но подопечных Виктора Скрипника при работе в таком темпе хватает только на тайм. Как следствие, все зависит от настроения; если у "чёрно-белых" пойдет игра, то можно забить от одного до пяти голов до перерыва, а после него защищать результат – так произошло против Шахтера и Львова. Так было и с Десной, однако во втором тайме темп просел, а Заря пропустила трижды. С Мариуполем вообще всё завершилось поражением "всухую".

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Еще одна важная проблема луганчан – конвертация владения в моменты. Заря и в прошлом сезоне, и сейчас очень часто бьёт с дальней дистанции, ведь не может пройти блок в последней трети поля. Стихией подопечных Виктора Скрипника остаются контратаки, кислородом которых и является прессинг, однако когда его нет – команда сдувается до уровня проходного середняка. В обороне "чёрно-белые" также выглядят посредственно, выигрывая 56% единоборств и допуская значительное количество позиционных ошибок – даже Мариуполь не имел с ней особых проблем.

Словом, Заря очень неоднозначна; есть силы и скорость – даже Шахтер будет "гореть"; нет – пиши пропало. Впрочем, сейчас только начало сезона, и есть вероятность, что команда будет прибавлять по ходу матчей во всех аспектах. В частности, и в стабильности.

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Кадровая ситуация

У Зари нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Список отстраненных у киевлян также пуст, но в лазарете остаётся Бурда – его мы увидим нескоро. Также существуют вопросы касательно участия во встрече Попова и Тимчика – Мирча Луческу перед Гентом сообщал, что они уже вернулись в общую группу, но даже в заявку их не внёс. Доверится ли румын Денису и Александру сегодня? Существуют большие сомнения, ведь Русин и Вантух до сих пор набирают форму с дублем.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Заря

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Супряга

Заря: Шевченко – Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Циганикс – Иванисеня – Назарина, Юрченко, Кочергин – Кабаев, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Поединок против Шахтера показал, что Заря набирает форму и уже может наказывать соперника на контратаках. Оборона Динамо ничем не лучше защиты "горняков", да ещё и более уязвима под прессингом, поэтому гол в ворота киевлян ожидать можно. Луганчане в принципе здорово стартуют против киевлян, всегда создавая моменты в первом тайме.

Впрочем, даже в прошлом сезоне Заря, сражаясь за серебряные медали прямо здесь и сейчас, смогла выдать не более получаса топового футболу против Динамо, после чего сдулась. Сейчас "чёрно-белые" могут дать более длительное давление, но слабость в позиционном наступлении и отсутствие ресурса для интенсивной работы в течение 90 минут никуда не делись. Динамо, в свою очередь, очень качественно продвигает мяч в штрафную и умеет подстраиваться, а игровой стиль киевлян с длинным перекатом при подготовке атак не способствует раскрытию свободных зон в случае потери мяча.

В новом сезоне Динамо в 90% случаев побеждает в матчах против соперников, которых можно побеждать. Заря же слишком нестабильна как на турнирной дистанции, так и в течение одного матча. Именно поэтому можно прогнозировать непростую, но заслуженную победу киевлян.

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