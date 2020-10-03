Динамо проводить підготовку до центрального матчу туру проти Зорі, а Георгій Цітаішвілі демонструє свої технічні здібності.

Цітаішвілі оцінив іменитих суперників Динамо у групі Ліги чемпіонів

Під час тренування 19-річний вінгер відзначився більярдним сухим листом із кутового, за що отримав заслужені оплески від одноклубників. Зрештою, і справді є за що похвалити Цітаішвілі.

Зауважимо, що вже завтра, 4 жовтня, Динамо зіграє вдома зі Зорею. Початок матчу о 17:00.

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