Цітаішвілі більярдним сухим листом "залякує" Зорю – ідеальне виконання від вінгера Динамо
13:12 - Читать на русском
Динамівець Георгій Цітаішвілі вразив одноклубників на тренуванні шедевром.
Динамо проводить підготовку до центрального матчу туру проти Зорі, а Георгій Цітаішвілі демонструє свої технічні здібності.
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Під час тренування 19-річний вінгер відзначився більярдним сухим листом із кутового, за що отримав заслужені оплески від одноклубників. Зрештою, і справді є за що похвалити Цітаішвілі.
Зауважимо, що вже завтра, 4 жовтня, Динамо зіграє вдома зі Зорею. Початок матчу о 17:00.
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