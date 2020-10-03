Київське Динамо та донецький Шахтар проявляли інтерес до півзахисника Габріеля Меніно, який виступає за Палмейрас, повідомляє бразильський блогер Хорхе Нікола.

Сабо спрогнозував місця Шахтаря та Динамо у групах Ліги чемпіонів

За інформацією джерела, обидва українські клуби пропонували за 20-річного хавбека близько 8 млн євро, проте бразильці одразу ж відмовились його продавати, навіть не назвавши суму. Transfermarkt оцінює гравця в 10 млн євро.

Зауважимо, у поточному сезоні Габріель Меніно провів 24 матчі за Палмейрас, відзначився одним голом та двома асистами. До слова, бразилець може зіграти як центрального хавбека, так і правого захисника.

"Доведеться їхати в Росію": іспанські ЗМІ оцінили шанси Динамо і Шахтаря у Лізі чемпіонів