"Можу сказати, що виїзні матчі у Львові завжди були для нас важкі. Згадаймо минулорічну гру, за таких погодних умов.

Львів – Зоря – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Команда старалась сьогодні. План був – забити швидкий гол, з цим впоралися. Вийшло навіть забити двічі на початку матчу. Набули впевненості, і стали показувати той футбол, який любимо. Великий комплімент агрономам, при такій погоді поле було в чудовому стані.

Команда приїхала з настроєм, і заслужено виграла. Засмучує той факт, що в другому таймі отримали непотрібні жовті картки. Але це говорить про те, що команда суперника стала активно атакувати. Думаю, що ця перемога нам тільки додала впевненості.

Перший гол додав мотивації. Сказав, щоб намагалися не пропустити, не отримувати непотрібні жовті картки, але, на жаль, не без цього сьогодні. Дали ігровий час хлопцям, які з тих чи інших причин пропустили деякий час. З урахуванням коректувань гра міняється. Але ми задоволені результатом. Хочу побажати успіху Львову в наступних матчах чемпіонату.

Дубль Гладкого? Ми для цього і підписували з ним контракт. Він досить досвідчений. Є техніка, відчуття гри, добра співпраця з іншими гравцями. Нам подобається його гра. Ті два голи, які він забив – нам допомогли", – цитує Скрипника офіційний сайт клубу.

Після 4-х турів УПЛ Зоря розташувалась на 9-й сходинці з 4-ма очками, Львів залишився на дні турнірної таблиці.

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