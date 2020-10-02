Тудор Белуце – на перший погляд рішення, яке вписується у філософію Луческу і загрожує декільком вихованцям Динамо Київ. Не дуже дорого, з мінімальним ризиком, без великих проблем у плані адаптації. Однак є і певні сумніви.

Не те щоб це суперопція підсилення під Лігу чемпіонів. Тут мова більше про розширення кадрового і тактичного потенціалу команди 75-річного румуна. Злі язики скажуть, що екс-наставник Шахтаря просуває в Динамо своїх земляків. Та насправді варіант прийнятний. Адже Белуце – не тільки добротний опорник, а й центральний захисник. На молодіжному рівні 21-річний гравець став капітаном збірної Румунії, яка не так давно в одні ворота винесла молодіжку Ротаня 3:0, а на Євро-2019 серед команд U-21 зупинилася лише у півфіналі, пропустивши двічі після 90 хвилини (2:4 від Німеччини). На тому ж чемпіонаті доклався до погрому Хорватії.

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Белуце, утім, останнім часом більше грає опорника, ніж центрбека. Для таких гравців, як Шепелєв чи Андрієвський, які іноді виходили на підміну Сидорчуку, трансфер може стати поганою новиною. Як мінімум у цій ролі Луческу їх не дуже бачить, а вільних місць у центральній зоні й так обмаль. Робоча нога Тудора – права, тож тут є і певний привід задуматися для Дениса Попова, Микити Бурди, Іллі Забарного чи навіть Томаша Кендзьори. Судячи з нарізок відео, Белуце не боїться м'яча, як той же Кадірі. І в ролі опорного хава, і правого центрбека він охоче просуває атаки дальніми передачами, пристойними діагоналями у фінальну третину поля, хоча тут є певні нюанси.

Tudor Bâluta. Defensive Midfielder signed in January from Romanian side Viitorul. 20 years old, 6’3”.

33 Appearances this season

81.5% pass accuracy

57.2% long pass accuracy

77.8% dribble success

️281 interceptions

️2 goals

️9 yellow cards

2 red cards pic.twitter.com/uAbzGs2EzW — BHAFC Scout (@BhafcScout) May 20, 2019 Результати жеребкування стикових матчів Євро-2020 – зменшилось коло потенційних суперників України Румунія може потрапити на Україну під час перенесеного Євро-2020. Четвертий суперник команди Шевченка визначиться у плей-офф невдах Ліги націй. Якщо господарі нашої групи пройдуть Ісландію та виграють стиковий фінал, то опиняться в компанії українців у фінальній частині чемпіонату Європи. Судячи з темпу, з яким Тудор увірвався в національну команду Румунії, є велика імовірність перетнутися з ним у Бухаресті. Белуце вже провів 7 матчів за головну збірну – не менше, ніж у складі молодіжки. Однак статистика успішності також не дуже тішить. Нічия проти Сербії, 2 поразки від Швеції, і 0:5 в Іспанії, що навіть перевершує наші недавні муки. Ніби й отримав 2-й найкращий бал у збірній Румунії, але тільки 6,6. Крім точності дальніх передач і відсотка виграних єдиноборств, нічим особливим не вразив. Повернувшись у Брайтон, дуже цінної практики не набув. Загалом за англійський клуб провів лише 1 матч Кубка ліги, і знову поразка (1:3 від Астон Вілли). А ось за його молодіжку в АПЛ U-23 тиждень тому забив резонансний гол. Агресивно граючи у високому пресингу, Брайтон змусив гравців дубля Челсі помилитися. Белуце довго не думав – удар майже з центра поля як покарання за вихід голкіпера. "Швидке мислення та блискуче виконання", – написав сайт Прем'єр-ліги. Як наслідок, завдали першої поразки (0:2) флагману молодіжного чемпіонату Англії, переможця останнього сезону.

Його чесноти лежать більше у фізичній площині – високий, потужний і дисциплінований при обороні. Румуни називають його своїм Декланом Райсом (лідер опорної зони Вест Хема, основний у нинішній збірній Англії), і це дуже круте порівняння. В ЛЧ, особливо проти грандів, його оборонні навики, організація гри можуть стати у пригоді. Натомість це неоднозначний варіант для УПЛ, де доводиться виламувати двері автобусів і бронепоїздів. Спроба привнести більше надійності в оборонні порядки на перетині двох половин поля більш актуальна для Ліги чемпіонів чи плей-офф ЛЄ. Все-таки навіть того ж Сидорчука більше тягне створювати моменти, ніж виривати м'ячі з ногами.

Вукоєвіч ще у травні казав, що Динамо потрібен опорник європейського рівня, схожий на нього. За визначенням Ігоря Суркіса, такий собі "собака", жорсткий №6, який гратиме важливу роль – братиме на себе брудну роботу. Схоже, таки знайшли. За відносно невеликі гроші. З міжнародним досвідом і грою в Англії, хай навіть у турнірі U-23. Та в ідеалі йому підходить роль Бускетса при схемі 4-3-3, а ось при 4-2-3-1 можуть бути проблеми. У комплекті передбачені часті підкати та заблоковані удари, активна гра у повітрі. Трансферна вартість на рівні 3-4 млн євро. Не страшно помилитися, а перспектива є.

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