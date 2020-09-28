Доля Віктора Скрипника у луганській команді вирішувалась під час телефонної розмови з президентом Зорі Євгеном Геллером, повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, президент та тренер владнали всі розбіжності, а Скрипник отримав повну довіру і карт-бланш від Геллера. Це посприяло покращенню атмосфери в команді.

Зазначимо, підопічні українського фахівця видали неоднозначний старт сезону – Зоря двічі програла (Маріуполю і Десні), зіграла внічию з Шахтарем та розгромно перемогла Львів.

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