Скрипник провів розмову з президентом Зорі – відома доля тренера в луганському клубі
Наставник Зорі Віктор Скрипник, схоже, залишається працювати в клубі попри деякі невдачі.
Доля Віктора Скрипника у луганській команді вирішувалась під час телефонної розмови з президентом Зорі Євгеном Геллером, повідомляє ТаТоТаке.
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За інформацією джерела, президент та тренер владнали всі розбіжності, а Скрипник отримав повну довіру і карт-бланш від Геллера. Це посприяло покращенню атмосфери в команді.
Зазначимо, підопічні українського фахівця видали неоднозначний старт сезону – Зоря двічі програла (Маріуполю і Десні), зіграла внічию з Шахтарем та розгромно перемогла Львів.
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