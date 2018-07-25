Динамо – Ворскла: анонс матчу УПЛ

Динамо та Ворскла відкривають для себе новий сезон УПЛ. Анонс матчу читайте на Футбол 24.

Динамо – Ворскла

25 липня, 19:00, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)

Телетрансляція на каналі "2+2". Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".

Динамо після перемоги у Суперкубку України-2018 вступає у новий чемпіонат з гарним настроєм, однак відсвяткувати трофей за переповнених трибун рідного стадіону не вийде. Київський клуб через вибігання фанатів на поле в останньому турі минулого сезону покараний матчем при порожніх трибунах. Киянам, в принципі, вже не звикати до подібного старту, а от рядовому вболівальнику, який увімкне гру з цікавою вивіскою "Динамо – Ворскла", буде важко спостерігати за футболом на мовчазному 70-тисячному стадіоні.

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Матч Динамо – Ворскла пройде за порожніх трибун

Втім, матч міг взагалі не відбутися, адже керівництво Ворскли не виплатило заборгованість по зарплаті. Футболістам винні за 7-8 місяців роботи, а працівникам клубу Ворскла не платить вже більше року. За повідомленням видання Sport Arena, футболісти погрожували невиходом на гру, хоча пізніше Богдан Шуст заспокоїв вболівальників. Голкіпер повідомив, що керівництво пообіцяло все виплатити, а команда продовжує готуватися до гри.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Матч стане 50-ю зустріччю команд. У 49-ти попередніх матчах 36 разів перемогу святкувало Динамо, 4 перемоги здобула Ворскла, а ще 9 матчів завершились внічию. Різниця м’ячів: 103-32. У Прем’єр-лізі Динамо провело проти Ворскли 46 матчів (+34, =8, -4, 97-32).

2. Найбільша перемога Динамо над Ворсклою була зафіксована у 8-му турі чемпіонату України 2002/2003 – 8:0. Цей же матч є найбільш результативним в історії протистояння.

3. Найбільші перемоги Ворскли над Динамо – 3:1 у 6-му турі УПЛ 2010/2011 та 0:2 у 6-му турі УПЛ 2016/2017.

4. Ворскла може зазнати 250-ї поразки у Прем'єр-лізі.

5. Динамо з 4 березня не програє у Прем'єр-лізі 11 ігор підряд: 10 перемог та нічия.

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Кадрова ситуація

Серйозною проблемою киян є Денис Гармаш, участь якого у грі – під питанням. У матчі проти Шахтаря хавбек вийшов на заміну у другому таймі, однак вже через 27 хвилин він невдало зіткнувся з Фернандо та покинув поле з ногою в крові. Медики наклали на неї два шви, тому ймовірність виходу на полі новачків Сідклея, Андрієвського або Че Че є досить великою. Микиту Бурду можна не чекати у матчі проти полтавців – він відбуватиме дискваліфікацію за червону картку, отриману в грі проти Шахтаря.

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Ворскла перед початком сезону зазнала серйозної втрати. Хавбек Денис Васін вилетів до кінця року, під час зборів у Словенії отримавши пошкодження хрестоподібної зв'язки коліна. Крім того, команду покинув голкіпер Ян Вічний, однак, в цілому, Ворсклі вдалося зберегти склад, який брав бронзу, та вберегти його від травм: Кулач знову орендований, Скляр, Ребенок та Сапай подовжили контракти. Вдалося навіть підсилити конкуренцію: в команду прийшли Євген Мартиненко, Артем Габелок та Мар'ян Мисик. Словом, кадрова ситуація у Ворсклі виглядає дуже перспективно.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Ворскла

Динамо: Бойко, Морозюк, Кадар, Шабанов, Кендзьора, Че Че, Буяльський, Вербіч, Шепелєв, Циганков, Бєсєдін



Ворскла: Шуст, Даллку, Сапай, Чижов, Пердута, Чеснаков, Кравченко, Ребенок, Кулач, Кобахідзе, Коломоєць

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Якщо футбол, продемонстрований Динамо в матчі проти Шахтаря, буде демонструватися і надалі, то Ворсклі доведеться дуже важко. Підопічні Олександра Хацкевича прекрасно обороняються та "в'яжуть" гру в центрі поля, прекрасно пресингують, використовують одиничні помилки та проводять короткі ударні відрізки. Сергій Ребров небезпідставно порівняв подібний футбол зі збірною Франції – втім, тенденції останнього чемпіонату світу показують, що він притаманний майже всім топ-колективам. Динамо прийшло до нього задовго до Мундіалю – по суті, вся гра підопічних Олександра Хацкевича у минулому сезоні протікала у подібному руслі.

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Ворскла прекрасно себе зарекомендувала в якості контратакувальної команди з характером та вмінням терпіти. Так, вирішальний матч попереднього сезону проти Зорі починався для полтавців важко, однак вони змогли перехопити ініціативу та "прибити" луганців. З грандами підопічні Василя Сачка також не тушуються, однак з Динамо полтавцям буде важко важко – "біло-сині" дуже легко відмовляються від м'яча та змушують суперника атакувати самому, караючи за помилки. Ймовірно, у такому руслі пройде і теперешня гра – і за таким сценарієм Динамо виглядає фаворитом. Втім, це вже новий чемпіонат, тож команди цілком можуть здивувати.

Михайло Юхименко, Футбол 24