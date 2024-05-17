"В Україну приїжджають високопоставлені західні політики, вони нас підтримують, але треба більше. Ввели б війська – інша річ! У нас не вистачає людей. Дуже багато хто просто втік з України, тонуть у Тисі. Я цього не розумію.

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Ну як можна кинути у тяжкий момент свою батьківщину? Я з початку повномасштабної війни сиджу у Києві. Хай буде, що буде, я готовий до всього! Але в мене й на думці не було кудись бігти, хоча мені пропонували. Я на добу лише можу на Закарпаття з'їздити, відвідати могили батьків та братів. Все!

Навіть якби ця сволота російська зайшла до Києва, я б нікуди не поїхав. Нехай мені дадуть зброю – воюватиму. Стріляти я вмію. Я свою країну до останнього захищатиму.

Чи зміг би я вистрілити в росіянина? У мирного не став би, а на полі бою – так! Російський солдат – це мій ворог. Тут чи він мене, чи я його.

А щодо броні від мобілізації... Топові українські футболісти мають грати, але за блатом набирати не треба. У заявці українських клубів достатньо мати 20 гравців, не більше. Цього достатньо. У нас не Англія, де через три дні грають. Решті, від 25 років, треба брати зброю в руки та захищати нашу країну. Ну, не вистачає у нас людей в армії! Кожному з нас доведеться воювати", – сказав Сабо у коментарі FanDay.

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