Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, як оберігає себе від негативу з боку ЗМІ та уболівальників.

– Ваше прізвище можна побачити у різних рейтингах найгірших трансферів, складених британською пресою. Що ви робили, аби це не впливало на вашу гру?

– Я постійно повторював президенту Динамо: "Не читайте відгуки вболівальників. Розмовляйте зі спеціалістами, тренером і лише потім робіть висновки".

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Єдині, хто може публічно і дійсно конструктивно критикувати гру і роботу тренера, – це колишні тренери. Навіть футболісти, які закінчили кар'єру, – ні, адже у них відсутній тренерський досвід.

Я задоволений своєю футбольною кар'єрою та тим, що зараз роблю як тренер. Не треба шукати негатив. Особливо в епоху соціальних мереж, коли будь-який вболівальник, сидячи на дивані, може написати тобі будь-що, а ти сидітимеш і думатимеш, так це чи не так", – розповів Ребров в інтерв'ю Forbes.

Нагадаємо, Сергій Станіславович очолював Динамо з 2014-го по 2017-й роки.

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