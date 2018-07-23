Суркіс: ФФУ карає Динамо матчем без глядачів, а Шахтарю лише закриває сектор

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував окремі рішення ФФУ щодо покарання клубів за поведінку вболівальників.

Нагадаємо, Динамо зіграє матч 2 туру УПЛ проти Ворскли при порожніх трибунах. КДК ФФУ покарав київський клуб за поведінку вболівальників під час поєдинку 32 туру УПЛ 2017/18 з Шахтарем.

"Футбол без глядачів – не футбол. Це продемонструвала чудова атмосфера матчу за Суперкубок, де були повні трибуни, хоча там теж були порушення, вболівальники обох команд палили фаєри. Але сьогодні така культура поведінки наших уболівальників, вони так розуміють футбол.

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В Англії та інших європейських країнах так теж було. Наші вболівальники з кожним роком будуть ставитися все грамотніше і культурніше, розуміючи, що клуб штрафують за те, що вони ведуть себе трохи неправильно під час футбольних матчів, коли підпалюють фаєри, вибігають на футбольне поле, чого робити взагалі не можна, адже це нонсенс. Що би не відбувалося на футбольному полі, вболівальники не мають права вибігати до ігрової зони.

Але якщо грати в футбол без глядачів – краще тоді взагалі цим не займатися. Футбол існує для глядачів, для телеглядачів. Можна закривати сектори, можна по камерах вистежувати окремих людей, карати. Але позбавляти можливості нормальних людей приходити на трибуни – сімей, школярів, які ведуть себе гідно – ненормально.

Штрафувати – так, питань немає. Потрібно це робити, щоб вболівальники відчували, що клуб за це покараний, тому що клуб, перш за все, приймаюча сторона, несе відповідальність. Ми пам'ятаємо, які в минулому році були покарання за вибігання на поле і побиття стюарда. За те ж саме покарали київське Динамо матчем без глядачів. Хіба це адекватний підхід?!

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Я би хотів звернути особливу увагу на ці моменти нового президента Прем'єр-ліги, якого ми обрали, який живе західними мірками. Хотілося би, щоб він теж звернув на це увагу, відстоював інтереси всіх клубів однаково, не має значення, це чернігівська Десна або київське Динамо, або будь-який інший клуб – потрібно, щоб однаково ставилися до всіх і санкції були однаковими. А поки нам тільки і розповідають, що Динамо ми покараємо матчем без глядачів, а Шахтарю закриємо один сектор...

Ми з цим змиритися не можемо, і не будемо мовчати. Тому я в черговий раз раджу Федерації футболу звернути на ці речі увагу й однаково ставитися до всіх клубів, поважати всі клуби", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.