toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА U-19 - ТУРЕЧЧИНА U-19 ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ АНДРІЙ ЛУНІН ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ

Суркіс: ФФУ карає Динамо матчем без глядачів, а Шахтарю лише закриває сектор

22:41 105 Читать на русском
Суркіс: ФФУ карає Динамо матчем без глядачів, а Шахтарю лише закриває сектор
Ігор Суркіс / фото із соцмереж

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував окремі рішення ФФУ щодо покарання клубів за поведінку вболівальників.

Нагадаємо, Динамо зіграє матч 2 туру УПЛ проти Ворскли при порожніх трибунах. КДК ФФУ покарав київський клуб за поведінку вболівальників під час поєдинку 32 туру УПЛ 2017/18 з Шахтарем.

"Футбол без глядачів – не футбол. Це продемонструвала чудова атмосфера матчу за Суперкубок, де були повні трибуни, хоча там теж були порушення, вболівальники обох команд палили фаєри. Але сьогодні така культура поведінки наших уболівальників, вони так розуміють футбол.

Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо – все, що потрібно знати про чехів

В Англії та інших європейських країнах так теж було. Наші вболівальники з кожним роком будуть ставитися все грамотніше і культурніше, розуміючи, що клуб штрафують за те, що вони ведуть себе трохи неправильно під час футбольних матчів, коли підпалюють фаєри, вибігають на футбольне поле, чого робити взагалі не можна, адже це нонсенс. Що би не відбувалося на футбольному полі, вболівальники не мають права вибігати до ігрової зони.

Але якщо грати в футбол без глядачів – краще тоді взагалі цим не займатися. Футбол існує для глядачів, для телеглядачів. Можна закривати сектори, можна по камерах вистежувати окремих людей, карати. Але позбавляти можливості нормальних людей приходити на трибуни – сімей, школярів, які ведуть себе гідно – ненормально.

Штрафувати – так, питань немає. Потрібно це робити, щоб вболівальники відчували, що клуб за це покараний, тому що клуб, перш за все, приймаюча сторона, несе відповідальність. Ми пам'ятаємо, які в минулому році були покарання за вибігання на поле і побиття стюарда. За те ж саме покарали київське Динамо матчем без глядачів. Хіба це адекватний підхід?!

Шахтар – Динамо: в мережі з'явилось відео масової бійки вболівальників

Я би хотів звернути особливу увагу на ці моменти нового президента Прем'єр-ліги, якого ми обрали, який живе західними мірками. Хотілося би, щоб він теж звернув на це увагу, відстоював інтереси всіх клубів однаково, не має значення, це чернігівська Десна або київське Динамо, або будь-який інший клуб – потрібно, щоб однаково ставилися до всіх і санкції були однаковими. А поки нам тільки і розповідають, що Динамо ми покараємо матчем без глядачів, а Шахтарю закриємо один сектор...

Ми з цим змиритися не можемо, і не будемо мовчати. Тому я в черговий раз раджу Федерації футболу звернути на ці речі увагу й однаково ставитися до всіх клубів, поважати всі клуби", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Україна1 тур

Динамо - Ворскла: Середа 25 липня 2018

Динамо
до матчу
1
дн
:
19
год
:
59
хв
Ворскла
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
футбольні фанати Динамо - Ворскла Шахтар Шахтар Динамо Динамо ФФУ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
59
хв
Астана
17:00
Мітьюлланд
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук