Ворскла досі не виплатила заборгованість по зарплаті, гравці готові бойкотувати матч проти Динамо

Ворскла досі не розрахувалась з боргами перед гравцями та персоналом клубу.

Футболісти полтавської команди висунули керівництву клубу ультиматум: або виплата боргів, або невихід команди на гру проти Динамо 25 липня в рамках дебютного туру УПЛ. Таке рішення футболісти ухвалили під час збору в Словенії, інформує Sport Arena.

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Після виходу в Лігу Європи команді було обіцяно закриття всіх боргів, проте гроші виплатили тільки за один місяць. Зараз футболістам Ворскли винні за 7-8 місяців, а також бонуси.

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Працівникам клубу не платять зарплату вже більше року.Також клуб заборгував і деяким футболістам, які вже не виступають за "полтавчан". Йдеться про Сергія Сімініна, Олега Баранніка і Євгенія Ткачука.