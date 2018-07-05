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Ворскла досі не виплатила заборгованість по зарплаті, гравці готові бойкотувати матч проти Динамо

20:13 578 Читать на русском
Ворскла досі не виплатила заборгованість по зарплаті, гравці готові бойкотувати матч проти Динамо
Гравці Ворскли / фото: офіційний сайт ФК Ворскла

Ворскла досі не розрахувалась з боргами перед гравцями та персоналом клубу.

Футболісти полтавської команди висунули керівництву клубу ультиматум: або виплата боргів, або невихід команди на гру проти Динамо 25 липня в рамках дебютного туру УПЛ. Таке рішення футболісти ухвалили під час збору в Словенії, інформує Sport Arena.

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Після виходу в Лігу Європи команді було обіцяно закриття всіх боргів, проте гроші виплатили тільки за один місяць. Зараз футболістам Ворскли винні за 7-8 місяців, а також бонуси.

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Працівникам клубу не платять зарплату вже більше року.Також клуб заборгував і деяким футболістам, які вже не виступають за "полтавчан". Йдеться про Сергія Сімініна, Олега Баранніка і Євгенія Ткачука.

Теги
Євгеній Ткачук Євгеній Ткачук Олег Бараннік Олег Бараннік Сергій Сімінін Сергій Сімінін Ворскла Ворскла
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